La búsqueda de los pescadores desaparecidos en Punta Lara llegó a su fin este domingo después de la identificación del cuerpo de Damián Giubu, el último de los cinco hombres que se perdieron en el Río de la Plata tras el hundimiento de su lancha. El hallazgo, en las costas de Magdalena, fue confirmado por la hermana de la víctima.

Con la quinta identificación, quedaron localizados todos los hombres que habían salido el pasado 14 de junio a una jornada de pesca recreativa y nunca regresaron. Junto a Giubu viajaban los hermanos Carlos y Claudio Kovach, Sebastián Romegialli y Diego Boscardin. Desde entonces se desplegó una intensa búsqueda que movilizó a organismos de seguridad y a voluntarios en los dos márgenes del Río de la Plata.

El extenso operativo de búsqueda

Desde el momento en que se denunció la desaparición de la embarcación, se montó el operativo en el que participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, guardaparques y vecinos.

Con el paso de los días comenzaron a producirse los hallazgos en distintos puntos del extenso curso del agua. El primero fue Sebastián Romegialli, que fue encontrado el 26 de junio por la tripulación de un buque mercante en Uruguay. Dos días más tarde apareció Carlos Kovach, cerca de Punta Indio.

Luego las autoridades uruguayas informaron el hallazgo de Diego Boscardin en la zona de Atlántida, donde fue identificado por sus prendas de ropa y antecedentes médicos. Después hallaron a Claudio Kovach en aguas del Río de la Plata y por último a Damián Giubu, en el sector conocido como "La Vasquita" del partido de Magdalena.

La investigación continúa

Aunque el hallazgo de las cinco víctimas termina con la incertidumbre de las familias, la investigación judicial sigue avanzando para determinar con precisión qué ocurrió aquel día.

La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que fue un desperfecto mecánico el que habría provocado el hundimiento de la embarcación. Sin embargo, las autoridades aclararon que esa línea debe ser corroborada con pericias, por lo cual ninguna otra hipótesis fue descartada aún.

El caso de los cinco pescadores desaparecidos generó conmoción en toda la región, por la magnitud de la tragedia y por la extensa búsqueda que se desplegó durante largas semanas. La solidaridad de la comunidad, quedó reflejada en las cadenas de oración y el apoyo y acompañamiento hacia las familias.

Tras el hallazgo del quinto pescador desaparecido, comienza una nueva etapa. Finalmente, los seres queridos podrán empezar su duelo.