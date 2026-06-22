Están desaparecidos hace una semana: sigue la búsqueda de los pescadores en Punta Lara

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en Punta Lara, en el Río de la Plata, pasó a una nueva etapa con la reanudación de los operativos encabezados por la Prefectura Naval Argentina, Bomberos voluntarios, Defensa Civil y guardavidas.

Pasó ya más de una semana desde la última comunicación y todavía no hubo rastros de la embarcación. Las tareas se concentran ahora en algunos sectores de Punta Lara y de Magdalena, donde los investigadores consideran que la corriente pudo haber desplazado la lancha.

Los operativos se extenderán hasta el anochecer en las zonas de Boca Cerrada y de Atalaya. La ausencia de hallazgos durante los primeros días llevó a redefinir las áreas de búsqueda y a ampliar progresivamente el radio de rastreo.

Los cinco pescadores desaparecidos

Los desaparecidos son Carlos Kovach, de 60 años; su hermano Claudio Kovach, de 50; Alejandro Boscardin, de 28; Damián Giubu, de 42; y Sebastián Romegialli, de 50. Los cinco habían partido el domingo 14 de junio desde el Camping Hudson en la embarcación “Chamigo-Ho” para pasar toda una jornada de pesca recreativa.

Ninguno de los tripulantes se dedicaba profesionalmente a la pesca. Los hermanos Kovach eran aficionados a la actividad, mientras que Romegialli integra el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y trabaja en una empresa de bebidas. La última vez que fueron vistos fue entre las 6 y las 8.30 de la mañana del domingo pasado.

La alarma se encendió cuando las autoridades del camping advirtieron que el grupo no había regresado en el horario previsto. Según se informó, los pescadores llevaban chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Con lo que no contaba era con radiobaliza o con un sistema electrónico que permitiera seguir su ubicación en tiempo real.

Agua, tierra y aire

Las condiciones meteorológicas en el momento de la partida de la embarcación eran favorables, por lo cual se descartó rápidamente la posibilidad de que un temporal hubiera provocado algún incidente.

La principal hipótesis apunta a que la lancha pudo haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector no planificado y sufrir allí algún tipo de inconveniente.

El operativo de búsqueda moviliza importantes recursos. Participan guardacostas de gran porte, el avión Papa Alfa 62 de Prefectura y patrullajes costeros que abarcan desde el Puerto de Buenos Aires hasta La Plata.

También colaboran bomberos de Ensenada, Berisso y Magdalena, además de embarcaciones menores y kayaks que recorren sectores de difícil acceso.