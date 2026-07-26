Durísima respuesta de Dani Olmo a Ayala desde España: "Falta a la verdad"

La durísima respuesta de Dani Olmo a Ayala, tras la final del Mundial 2026.

Dani Olmo le contestó a Roberto Ayala y fue lapidario, luego de que el ayudante de campo de la Selección Argentina desmintiera haberle pegado una trompada al mediocampista ofensivo de España. El volante de Barcelona, de 28 años, dialogó con el medio catalán Diari de Terrassa y sostuvo que el exdefensor de la Albiceleste "faltó a la verdad".

Una vez consumada la victoria de "La Roja" por 1-0 en la prórroga de la final del Mundial 2026, se viralizó un video en el que el colaborador de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico le asesta un golpe en la cara al jugador europeo. Luego, el ex River y Racing aseguró que solamente fueron manotazos y no llegó a ser una piña. Ahora, el ex Leipzig continuó con la polémica y atacó al "Ratón".

El "cortito" de Ayala a Dani Olmo que no se vio en la transmisión oficial.

La furiosa contestación de Dani Olmo a Ayala tras la final del Mundial 2026: "El valor de asumir el error"

En plena entrevista, al haber sido consultado sobre esta situación, el talentoso mediapunta disparó que “alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente porque está faltando a la verdad". Incluso, resaltó: "Porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo”.

Acerca del triunfo en la cancha y de la gresca generalizada cuando culminó el encuentro, Olmo arremetió: “Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, y sobre todo, de nuestro comportamiento...". Por último, el español optó por dejar un mensaje para los jóvenes de la actualidad: "Porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo que realmente se ha visto es que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo".

Ayala negó una trompada a Dani Olmo: "Fueron empujones"

Anteriormente, el colaborador de Scaloni había dicho lo siguiente:

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo, no puedo permitirme que un sentimiento o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está. Para mí, hay que cortar las cosas y dejarlo ahí... Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, y quedó ahí. Fue una reacción a un dicho, pero ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

“Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido, lo que veo es que hay una gresca en la mitad de la cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso. Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil. No es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más".