Bianco expuso el acuerdo de Milei tras la suba de aranceles de EE. UU: "Les quiso hablar con el corazón y Trump le respondió con el bolsillo"

Tras conocerse que Donald Trump anunció una nueva batería de aranceles contra 60 economías, entre ellas la Argentina, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó las relaciones políticas con los Estados Unidos que tomó el presidente libertario, Javier Milei. "Le quiso hablar a Trump con el corazón, entregando a la Argentina como ofrenda, pero le respondieron con el bolsillo de los estadounidenses", escribió en sus redes sociales.

La medida de Trump profundiza su política comercial proteccionista y vuelve a poner al presidente estadounidense en tensión con la Justicia por el alcance de sus facultades para imponer gravámenes. La decisión se fundamenta en investigaciones sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Al respecto, Bianco señaló que los aranceles que Trump impuso solo a un grupo de países, entre ellos a la Argentina, "demuestran que ni la sumisión, ni las millas de viajero frecuente a EE.UU. sirven de nada". "Le quiso hablar a Trump con el corazón, entregando a la Argentina como ofrenda, pero le respondieron con el bolsillo de los estadounidenses", remarcó.

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El ministro recordó que desde el 12 de marzo, cuando la Oficina del Representante Comercial de los EE.UU. anunció el inicio de las investigaciones bajo la Sección 301 (trabajo forzado), "el gobierno sabía que las exportaciones argentinas estaban bajo amenaza". "Pero pese al tiempo transcurrido y a los numerosos viajes que realizaron tanto Milei como su canciller a EE.UU., en ningún momento lograron excluir a la Argentina de los aranceles del 10% que ahora van a pesar sobre nuestras exportaciones", destacó.

Bianco aprovechó para detallar las diferentes cesiones que hizo el gobierno argentino. "Concedieron privilegios a EE.UU. para extraer minerales críticos, controlaron el Atlántico Sur y realizaron ejercicios militares ilegales en nuestro territorio, al tiempo que se acompañaron votos vergonzantes en la ONU y se delegó al Departamento de Estado la política exterior hacia la región", enumeró.

Además, indicó que "el gobierno nacional todavía no clausuró el proceso de adopción del acuerdo de `comercio e inversión` firmado en febrero con EE.UU., que ya devino abstracto, e incluso avanza en reformas legislativas para su implementación parcial".

¿Qué obtuvo entonces la Argentina del vasallaje de Milei? El ministro y mano derecha de Axel Kicillof respondió la pregunta y afirmó: "Un préstamo con intereses del Tesoro a Caputo con fines electorales; y cero dólares de nueva inversión estadounidenses".

"La sumisión nunca es el camino, menos para un país tan grande como la Argentina. La política exterior de Milei es tan mediocre, regresiva e inmoral como su política doméstica", escribió.

Finalmente el dirigente dejó un mensaje de esperanza para el año electivo que se viene: "Desde diciembre de 2027 nuestro país va a normalizar sus vínculos con el mundo. La política exterior argentina volverá a ser digna, soberana y orientada al desarrollo económico de nuestro país".