Peso mexicano avanza con la mira en TMEC, aranceles y tensiones en Medio Oriente

FOTO DE ARCHIVO. Un panel en el que se muestran los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense en un banco de Ciudad de México

El peso mexicano y la bolsa avanzaban el viernes, mientras los inversionistas seguían de cerca la situación en ‌Medio Oriente y el ‌rumbo de las conversaciones entre México y Estados Unidos para revisar el acuerdo comercial de Norteamérica, el TMEC.

Los activos locales encontraban respaldo en que México mantuvo su estatus arancelario tras los nuevos gravámenes anunciados por Estados Unidos contra 60 de sus socios, entre ellos China y la Unión Europea, por lo que ​Washington considera una ⁠aplicación laxa de las prohibiciones sobre el trabajo forzoso.

* La ‌moneda local cotizaba en 17.4569 por dólar, con ⁠una apreciación de un 0.25%. Sin embargo, ⁠el mercado permanecía cauteloso ante una serie de ataques estadounidenses contra Irán y un repunte de los precios del petróleo.

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* Las ⁠nuevas tarifas de Washington, de entre 10% y 12.5%, ​sustituyeron un gravamen global temporal del 10%. Para ‌México, no obstante, el cambio ‌no modificó el trato vigente, según el Gobierno, lo que ⁠limitaba el impacto inmediato sobre el comercio bilateral.

* Analistas de Banco Base señalaron que la permanencia de esas condiciones era recibida favorablemente por los activos locales, pues "evita un deterioro en las ​condiciones de ‌acceso de las exportaciones mexicanas que cumplen con el TMEC al mercado estadounidense".

* La firma advirtió, no obstante, que existe el riesgo de que esta no sea la última serie de medidas de Washington, en momentos ⁠en que la administración de Donald Trump ha recurrido reiteradamente a los aranceles como instrumento de presión contra sus socios.

* También en el ámbito comercial, México y Estados Unidos acordaron celebrar en septiembre una cuarta ronda de negociaciones bilaterales para actualizar el TMEC, después de que los encuentros de esta semana evidenciaron diferencias sobre las reglas ‌de contenido automotriz y otros asuntos.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC subía 0.15%, a 66,365.97 puntos, revirtiendo sus pérdidas iniciales, en un mercado atento a la temporada de resultados corporativos trimestrales y el desempeño de Wall Steet.

* Los títulos de la aerolínea Volaris ‌encabezaban las alzas, con un avance de 2.35%, a 13.48 pesos. Les seguían los del banco Regional, que ganaban 2.18%, a 130.19 pesos.

* ‌En el mercado ⁠secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía dos puntos base, a 9.30%, ​mientras que la tasa a 20 años cedía uno, a 9.72%. La sesión estaba marcada por un menor apetito por riesgo antes del fin de semana.

Con información de Reuters