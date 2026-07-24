Cuándo juega Racing vs. Gimnasia y Esgrima La Plata: fecha, hora y TV en vivo

Racing vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. (Crédito de foto: Racing Club)

La pelota vuelve a rodar en el fútbol argentino y el Cilindro de Avellaneda se viste de gala para albergar un compromiso con un historial reciente sumamente atrapante. Racing Club se mide cara a cara frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la jornada inaugural del certamen nacional de Primera División. El conjunto de Avellaneda busca comenzar esta nueva etapa con el pie derecho ante su público, con el firme objetivo de consolidar su funcionamiento colectivo, pelear en los puestos de vanguardia y convertir su estadio en una fortaleza. Por su parte, el Lobo platense viaja con la premisa de dar el golpe como visitante, imponer su planteo táctico y sumar tres puntos fundamentales que le permitan ilusionarse con una gran campaña.

El encuentro: horario, estadio y autoridades

El esperado cruce entre la Academia y el Tripero se llevará a cabo en el emblemático Estadio Presidente Juan Domingo Perón, recinto con capacidad para más de 51 mil espectadores que lucirá repleto para esta primera cita. El encargado de impartir justicia en el terreno de juego será el árbitro Nicolás Ramírez, designado para dirigir un partido de alta exigencia física y táctica.

Los simpatizantes de ambos clubes y amantes del fútbol podrán seguir todas las alternativas del encuentro este viernes 24 de julio en directo a través de la señal de ESPN Premium, que se puede sintonizar a través de Flow, Telecentro y DGO a las 19:00 horas. Ambos cuerpos técnicos afinaron los últimos detalles durante los entrenamientos semanales, buscando definir la alineación ideal para salir a proponer un juego dinámico y controlar el ritmo de la pelota.

Hinchada de Gimnasia y Esgrima La Plata. (Crédito de foto: Club de Gimnasia)

¿Cómo llegan ambos equipos a la primera fecha?

El historial directo de los últimos enfrentamientos entre ambos planteles refleja un antecedente particular donde el conjunto de La Plata ha logrado cosechar resultados muy favorables, convirtiéndose en un rival verdaderamente incómodo para la Academia.

Racing Club aterriza a este compromiso tras una seguidilla de rendimientos con altibajos, aunque mantiene el respaldo de la jerarquía individual de sus futbolistas y la intención de dominar la posesión desde el arranque. En la otra vereda, Gimnasia y Esgrima La Plata llega con un bloque bien estructurado y la memoria fresca de haber superado a Racing en varios de sus cruces más recientes, confiando plenamente en su solidez defensiva y en las salidas rápidas de contraataque. Ambos equipos saben que comenzar con una victoria resultará clave para ganar confianza y posicionarse arriba en la tabla general desde la primera jornada de esta apasionante competencia.