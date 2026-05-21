Otro más: el conflicto contractual de Zuculini en Racing que lo obliga a irse

Una serie de diferencias al momento de negociar la continuidad pueden decantar en la salida del jugador.

Desde hace un tiempo, se conocen varias historias de jugadores que forman parte del plantel de Racing que ingresan en conflicto con los directivos por detalles vinculados a sus contratos. El paso de los días expone que Bruno Zuculini no escapa de esta realidad y existe la chance de que se vaya dentro de unos meses, pero que lo haga con el pase en su poder.

El largo historial expone problemas con Santiago Sosa, Facundo Cambeses, Agustín García Basso y el enfrentamiento que Matko Miljevic tuvo con el resto de sus compañeros al mentir sobre el salario que ganaba. Una seguidilla de problemas a la que se debe sumar la de un referente, tanto en el campo de juego como dentro del vestuario, además de que es muy querido por los hinchas.

“Bruno Zuculini no continuaría en Racing después de fin de año, fecha en la que se termina su contrato”, manifestaron desde el sitio partidario El Primer Grande. “Si bien la dirigencia quiere renovarle, están lejos de ponerse de acuerdo en tanto a lo ofrecido desde el club y lo pretendido por el jugador”, agrega. Las charlas recién comienzan, pero exponen que el dinero es el principal obstáculo para alcanzar un entendimiento.

De acuerdo con lo expresado en otro sitio partidario como Racing de Alma, el volante recibió una propuesta de extender su contrato al menos por una temporada más, pero con la reducción del 50% de lo que percibe en la actualidad. Algo que no fue del todo bien recibido. Sin embargo, los directivos del conjunto de Avellaneda desmienten rotundamente esta versión y señalan que se ofreció lo mismo.

No obstante, las conversaciones entre Racing y Bruno Zuculini se encuentran lejos de llegar a un punto de acuerdo. Esto permite entender que las diferencias existen y que son las que pueden provocar que Gustavo Costas se quede sin uno de sus capitanes. Si bien, su impacto en la cancha no será tanto, se trata de un nombre de experiencia que está acostumbrado a jugar partidos de grandes exigencias.

El reclamo de Unión por el pase de Nadorni

Juan Ignacio Nardoni fue transferido al Gremio de Brasil en aproximadamente 7 millones de euros. Al momento de firmar los papeles, Racing acordó con Unión darle una parte de los ingresos porque aún tenía en sus manos una parte del pase. Sin embargo, la dirigencia del club santafesino reclama el dinero y amenaza con ir a la FIFA para iniciar acciones legales.

“Diego Milito se ofendió porque me acerqué a saludar a un dirigente de Racing en una reunión de AFA y le manifesté que estamos atravesando una crisis económica. Tenemos que encontrar ese dinero que no estamos viendo; no vamos a renunciar a los bonos. Todo es parte de la venta de Nardoni, nos corresponde”, expresó Luis Spahn, presidente de Unión, en charla con Puede Pasar.

Mientras que en la Academia señalan que el dinero no se encuentra demorado, sino que el mismo se va a girar recién cuando Gremio termine de pagar los 7 millones de euros. La venta del volante se llevó a cabo un número de cuotas, de las cuales todavía se encuentran pendientes algunas de su cancelación. Es por ello que la parte que le corresponde al Tatengue todavía no fue transferida.