Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este miércoles, 20 de mayo

Arrancamos el miércoles con cielo completamente despejado en Capital Federal. El termómetro marca 12° en la mayoría de los barrios porteños, con una sensación térmica de los mismos 12° y una humedad del 61% que todavía no aprieta. Los vientos, apenas 10 km/h, no van a molestar a nadie.Según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy el sol será el protagonista absoluto: la máxima trepa a 17° y la mínima, que ya se dio durante la madrugada, fue de 6°. Ideal para salir con una campera liviana al mediodía y disfrutar del aire libre. No hay probabilidad de lluvia (0%), así que dejá el paraguas en casa.Pronóstico extendido: estabilidad aseguradaLa buena noticia es que el anticiclón se mantiene firme sobre el AMBA. Para el resto de la jornada no se esperan cambios: seguirá mayormente soleado, con alguna nube fina hacia la tarde-noche pero sin riesgo de precipitaciones. En cuanto a los próximos días, el pronóstico extendido del SMN indica que jueves y viernes continuarán con condiciones similares: mañanas frescas (entre 5° y 7°) y tardes templadas con máximas que rondarían los 18°. Recién hacia el fin de semana podría ingresar un frente frío, pero por ahora la tendencia es de tiempo estable.Para los que planean actividades al aire libre, es un día redondo. Aprovechen la visibilidad de 50 km y la presión de 1022 hPa. Sin niebla ni nubosidad (0%), el Aeropuerto de Ezeiza y todos los accesos a CABA están operando con normalidad. Seguí atento a este liveblog por cualquier actualización del clima.