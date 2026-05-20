Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este miércoles, 20 de mayo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 3 minutos
Frío intenso en Capital Federal: la temperatura actual es de 7°C con una sensación térmica de 5°C
¡Abrigate bien si salís a la calle en CABA! En este momento la temperatura actual marca 7°C con una sensación térmica de apenas 5°C por el viento del Sur que sopla a 12 km/h. El cielo está soleado y sin nubes, pero la helada se siente fuerte. La humedad es del 84% y la visibilidad alcanza los 40 km. No hay probabilidad de lluvia (0%), así que podés dejar el paraguas en casa, pero no te olvides la campera invernal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima prevista para hoy es de 15°C y la mínima de 7°C. Por ahora, el AMBA está bajo un frío polar con sensación térmica bajo cero en zonas abiertas. ¡Cuidado al salir!
Hace 17 minutos
Frío intenso en Capital Federal: la mínima de 7° y sensación de 5° marcan el miércoles
¡Buenos días desde El Destape! Arrancamos el miércoles con un frío que se siente en los huesos. En CABA, la temperatura actual es de 7°, pero la sensación térmica es de apenas 5° debido al viento del Sur que sopla a 12 km/h. El cielo está completamente despejado (nubosidad 0%), ideal para los que salen temprano, pero no se confíen: según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde el cielo se pondrá cubierto y las temperaturas subirán hasta los 14° (máxima prevista 15°). La noche también será fría, con mínima de 7° y cielo cubierto.¿Y el pronóstico extendido? Para los próximos días, el SMN anticipa que el frío polar se mantendrá, con mañanas heladas y tardes nubladas. Las máximas no superarían los 15° y las mínimas rondarían los 7°. Sin chances de lluvia (probabilidad 0%), pero sí mucho viento del Sur que hará que la sensación térmica sea aún más baja. Así que ya saben: ¡a abrigarse bien y llevar la campera si van a salir!
Hace 1 hora
Frío intenso en Capital Federal: 7°C y sensación térmica de 6°C esta mañana
¡Buenos días, argentinos! Arrancamos esta cobertura del clima en Capital Federal con un frío que no da respiro. La temperatura actual es de 7°C (sensación 6°C), el cielo está despejado y la humedad llega al 84%. El viento sopla del Sur a 11 km/h. Si salís temprano, llevá abrigo que la mañana está helada.Variación del pronóstico para el resto de la jornada: Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta mañana soleada dará paso a una tarde cubierta con temperaturas en torno a los 14°C (la máxima prevista es de 15°C). Hacia la noche, el cielo seguirá nublado y el termómetro caerá a 11°C. No hay chances de lluvia (0%). La mínima del día fue de 7°C.Pronóstico Extendido: La tendencia para los próximos días indica que el frío se mantendrá en el AMBA. El viento del Sur persistirá, lo que mantendrá la sensación térmica baja. No se esperan cambios bruscos: el cielo se mantendrá mayormente nublado y las temperaturas mínimas podrían descender aún más, según los modelos del SMN. Seguí atento a las próximas actualizaciones.
Hace 1 hora
Frío intenso en Capital Federal: arrancamos el miércoles con 7° y sensación térmica de 6°
¡Buenos días, argentinos! Arrancamos este miércoles 20 de mayo con un frío que cala los huesos en CABA. La temperatura actual es de 7° (sensación térmica 6°), con cielo completamente despejado y vientos del sur a 15 km/h. La humedad alcanza el 84%, así que el abrigo es obligatorio si salís a la mañana.Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana seguirá soleado, pero hacia la tarde el cielo se cubrirá y las temperaturas subirán apenas hasta los 15° de máxima. La mínima de hoy fue de 7°, y para la noche se espera cielo cubierto con valores cercanos a los 11°. No hay probabilidad de lluvia (0%), así que podés dejar el paraguas en casa, pero no olvides la campera.De cara a los próximos días, el pronóstico extendido indica que las condiciones se mantendrían estables, con amaneceres fríos y tardes algo nubladas. Las máximas no superarían los 15° y las mínimas se mantenerían en torno a los 7°. Ideal para disfrutar de un clima otoñal bien porteño.
Hace 1 hora
Frío intenso en Capital Federal: temperatura actual de 7° y sensación de 6° esta mañana
¡Mañana helada en CABA! La temperatura actual marca 7°C con una sensación térmica de apenas 6°C según el Servicio Meteorológico Nacional. El cielo está despejado y el viento sopla del Sur a 9 km/h. La humedad es alta, del 91%, así que no te olvides de la campera si tenés que salir. Para el resto del día, se esperan nubes y claros con máxima de 14°C.
Hace 1 hora
¡Frío intenso en Capital Federal: la mínima fue de 7° y el viento sur no da tregua!
¡Buenos días desde EL DESTAPE! Arrancamos el miércoles con un frío que cala los huesos en Capital Federal. La temperatura actual es de 7° con sensación térmica de 6° producto del viento moderado del sur que sopla entre 15 y 36 km/h. El cielo está despejado por ahora, pero el pronóstico indica que se va a cubrir durante la tarde.La máxima prevista para hoy es de 14°, mientras que la mínima ya se registró en 7°. Durante el resto de la jornada, las nubes irán ganando espacio y hacia la noche el cielo quedará completamente cubierto. Para el Pronóstico Extendido, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío se mantendrá durante los próximos días, con vientos del sur persistentes y temperaturas mínimas que podrían volver a ubicarse en torno a los 7°. ¡A abrigarse bien y no olvidar la campera!
Hace 2 horas
Frío en CABA: arrancamos con 8° y sensación de 6°, pero la tarde se nubla. Pronóstico extendido: sin lluvias y marcas térmicas bajas
¡Buen miércoles! Arrancamos la jornada con cielo despejado en CABA, pero la temperatura no da tregua: 8°C reales y sensación térmica de 6°C por el viento del Sur que sopla a 14 km/h.Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima prevista para hoy es de 15°C y la mínima de 7°C. Durante la mañana se esperan nubes y claros, mientras que por la tarde el cielo se pondrá cubierto. La probabilidad de lluvia es nula (0%), así que mejor aprovechar para una caminata (con abrigo).El Pronóstico Extendido indica que el frío se mantendrá en los próximos días en el AMBA, con mínimas por debajo de los 10° y máximas que no superarán los 16°. Sin chances de precipitaciones significativas al menos hasta el fin de semana. Ideal para salir con campera y bufanda.La humedad es alta (86%) y la visibilidad llega a 40 km. La presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está a 2600 m. En resumen, un día frío pero estable en Capital Federal.
Hace 2 horas
Frío intenso en Capital Federal: el termómetro no pasó los 15° y la sensación térmica es de 6°
¡Abrígate bien, que en CABA el frío pega fuerte! La temperatura actual es de 8° con una sensación térmica de 6° debido al viento del Sur que sopla a 14 km/h. El cielo está despejado, pero la humedad del 86% te va a calar los huesos.Pronóstico para el resto de la jornadaEl Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 15° y una mínima de 7°. Durante la mañana habrá nubes y claros con unos 10°, mientras que la tarde se pondrá cubierta rondando los 14°. Para la noche, todo cubierto y temperatura cercana a los 11°. Sin probabilidad de lluvia (0%), así que podés dejar el paraguas en casa, pero no olvides la campera.Pronóstico ExtendidoMirando más allá del miércoles, el frío se mantiene firme en el AMBA. El pronóstico extendido del SMN indica que las marcas térmicas seguirán bajas, con vientos del Sur predominando y sin chances de precipitaciones. La tendencia para los próximos días es de mañanas heladas y tardes que apenas superen los 15°. ¡A preparar el abrigo de invierno!
Hace 2 horas
Frío intenso en Capital Federal: temperatura actual de 8°C y sensación de 6°C
¡Abrigate bien, Capital Federal! En pleno miércoles 20 de mayo, la temperatura actual marca 8°C en CABA, pero la sensación térmica es de apenas 6°C por el viento del Sur que sopla a 10 km/h. El cielo está despejado (nubosidad 1%), así que si salís, el frío se siente fuerte. Sin probabilidad de lluvia, pero con humedad del 86%, recomendamos llevar campera bien abrigada y bufanda. ¡No te confíes!
Hace 2 horas
Frío intenso en Capital Federal: máxima de 15° y sensación de 6° esta mañana
¡Atención, CABA! La mañana arranca con 8° de temperatura actual, pero la sensación térmica es de apenas 6° por el viento del sur. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo está despejado y la humedad alcanza el 86%. No se esperan lluvias (probabilidad 0%).Para lo que queda del miércoles, la máxima llegará a 15° y la mínima será de 7°. El pronóstico indica que la tarde estará cubierta, con temperaturas rondando los 14° y vientos del sur a 14 km/h. ¡A abrigarse bien si salen!Pronóstico extendido: El frío se mantiene firme. No se anuncian lluvias significativas para los próximos días, pero las temperaturas seguirán bajas, con amaneceres frescos y tardes nubladas. Ideal tener la campera a mano.
Hace 3 horas
Miércoles helado en Buenos Aires: el frío no da tregua con máxima de 15° y viento del Sur
¡Buen miércoles! Arrancamos el día con 8° de temperatura actual en Capital Federal, pero con una sensación térmica de 7° por el viento del Sur. El cielo está despejado, ideal para los que madrugan, pero no se confíen: el pronóstico indica que la nubosidad aumentará hacia la tarde y la noche.Para lo que resta de la jornada, la máxima llegaría a 15° y la mínima ya la tuvimos: 7°. Según el Pronóstico Extendido, el frío se mantendrá durante los próximos días, con temperaturas similares y vientos del Sur. Así que ya saben: a abrigarse bien y no olvidar la campera al salir de casa.
Hace 3 horas
Frío intenso en Capital Federal: pronóstico extendido para este miércoles 20 de mayo
¡Atención, CABA! Arrancamos el miércoles con 8° de temperatura y sensación térmica de 7°. El cielo está completamente despejado, pero la tranquilidad no durará toda la jornada.Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, esta mañana tendremos nubes y claros, pero para la tarde el cielo se pondrá cubierto. Los vientos soplan del Sur a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar 14 km/h. La máxima prevista es de 15° y la mínima de 7°. Sin probabilidad de lluvias, así que el paraguas se puede dejar en casa.De cara al jueves, el frío se mantiene firme: se esperan temperaturas similares, con mínimas alrededor de 7° y máximas que no superarían los 15°. El viento del sur persistirá, así que a no olvidar la campera.La humedad es del 81% y la visibilidad es excelente, de 40 km. No hay niebla ni alertas vigentes.
Hace 3 horas
Frío intenso en Capital Federal: la temperatura actual es de 8° con sensación térmica de 7°
¡A sacar la campera en CABA! En este momento, la temperatura actual es de 8° y la sensación térmica baja hasta los 7°, con un cielo despejado que no da tregua al frío matinal. El viento sopla del Sur a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, así que podés salir tranquilo, pero bien abrigado. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que hacia la tarde/noche el cielo se cubrirá, mientras que la máxima llegará a los 15°. Seguí en vivo toda la información del clima en Buenos Aires.
Hace 3 horas
Frío en CABA: miércoles con mínima de 7° y cielo despejado, pero la nubosidad aumenta hacia la tarde
¡Buenos días, argentinos! Arrancamos el miércoles 20 de mayo con un frío intenso en Capital Federal. Según el SMN, la temperatura actual es de 8° (sensación térmica de 7°), con una humedad del 81%. La máxima prevista es de 15° y la mínima de 7°.Pronóstico extendidoEl cielo está despejado en este momento, pero la tendencia para el resto de la jornada indica que hacia la tarde se pondrá cubierto, con temperaturas rondando los 14°. Para la noche, se espera cielo cubierto y unos 11°. Los vientos soplan del Sur a 10 km/h, con ráfagas medias de 14 km/h.Recordá salir bien abrigado y con la campera puesta, porque la sensación térmica es baja. ¡No te confíes del sol matinal!
Hace 4 horas
Frío intenso en Capital Federal: miércoles con máxima de 15° y cielo que se nubla por la tarde
¡Atención, porteños! Arrancamos el miércoles con 9° de temperatura actual y una sensación de 7° en CABA. El cielo está despejado, pero no se dejen engañar: según el Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad irá en aumento hasta quedar totalmente cubierto durante la tarde y la noche. La máxima trepará a 15° y la mínima ya la vivimos con 7° a la madrugada. El viento sopla del Sur a 10 km/h, aunque en las próximas horas podría intensificarse hasta 14 km/h. La humedad es alta (78%) y no se esperan precipitaciones, así que pueden salir sin paraguas, pero con una buena campera. Para los próximos días, el pronóstico extendido anticipa que el frío se mantendrá firme, con mañanas bien heladas y tardes frescas. ¡A abrigarse que esto recién empieza!
Hace 4 horas
Frío intenso en CABA: miércoles con máxima de 15° y sensación térmica de 7°
¡Buenos días, CABA! Arrancamos este miércoles 20 de mayo con un frío intenso. La temperatura actual es de 9° y la sensación térmica ya marca 7°, según el Servicio Meteorológico Nacional. El cielo está despejado y la humedad alcanza el 78%.Para el resto de la jornada, la máxima trepará solo a 15° y la mínima será de 7°. Los vientos soplan del Sur a 10 km/h, con ráfagas que podrían ser más fuertes. La probabilidad de lluvia es 0%, así que podés dejar el paraguas en casa, pero no te olvides la campera.Pronóstico extendidoHacia los próximos días, se espera que el frío continúe. Mañana jueves las temperaturas serán similares, con cielo mayormente nublado y sin chances de precipitaciones. El viernes podrían subir un par de grados, pero el fin de semana vuelve el descenso. ¡A abrigarse bien!
Hace 4 horas
Frío intenso en Capital Federal: temperatura actual 9° y sensación térmica de 7°
¡Mañana fresca en CABA! La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 7°. El cielo está despejado y el viento sopla a 10 km/h. Perfecto para salir con una campera, pero sin paraguas. Se espera que la máxima llegue a 15° y la mínima a 7°. Seguí el pronóstico en vivo acá.
Hace 4 horas
Frío intenso en Capital Federal: la temperatura actual es de 9°C y la máxima no superará los 12°C
¡Abriguense bien en CABA! El miércoles arrancó con un frío de esos que calan los huesos. La temperatura actual marca 9°C, con una sensación térmica de apenas 7°C por el viento del sur que sopla a 10 km/h. El cielo está despejado, pero según el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama irá cambiando hacia nubes y claros a lo largo de la jornada.La máxima prevista es de 12°C y la mínima de 6°C, así que no esperen un alivio significativo. Con una humedad del 78% y sin chances de lluvia (0%), el día será seco pero helado. Ideal para salir con campera bien gruesa y bufanda.Pronóstico extendido: ¿sigue el frío?Para lo que resta de la semana, el SMN anticipa que la masa de aire polar se mantendrá sobre el AMBA. El jueves arrancaría con mínimas similares (alrededor de 6°C) y máximas que apenas rozarían los 13°C, con aumento de nubosidad. El viernes podría ser similar, aunque sin precipitaciones a la vista. O sea, a no guardar los abrigos: el invierno ya se instaló en la Ciudad.
Hace 5 horas
Miércoles helado en Capital Federal: la temperatura no supera los 15° y la sensación térmica es de 8°
¡Abrigo y campera! Este miércoles 20 de mayo arrancó con 9°C de temperatura y una sensación térmica de 8°C en Capital Federal. El cielo está despejado, la humedad alcanza el 76% y los vientos del sur soplan a 10 km/h.Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima para hoy llegará a 15°C y la mínima será de 7°C. Durante la mañana habrá nubes y claros, pero hacia la tarde el cielo se cubrirá, y por la noche volverá a estar cubierto con temperaturas cercanas a los 11°C. La probabilidad de lluvia es 0%, así que no hará falta salir con paraguas.Pronóstico Extendido: El frío se mantendrá durante los próximos días en el AMBA. Para el jueves y viernes se esperan condiciones similares, con temperaturas máximas que no superarían los 15°C y mínimas alrededor de 7°C. Seguí atento a las actualizaciones del clima en El Destape.
Hace 5 horas
Frío intenso en Capital Federal: máxima de 15° y cielo despejado que se nubla por la tarde
¡Buenos días, CABA! Arrancamos el miércoles con un frío que cala los huesos. La temperatura actual es de 9° (sensación térmica de 8°) y el cielo está despejado en pleno corazón de la Capital Federal. La máxima prevista para hoy es de 15° y la mínima fue de 7°.Pronóstico extendido: Según el Servicio Meteorológico Nacional, el resto de la jornada traerá nubes y claros durante la mañana, pero el cielo se cubrirá por la tarde, con vientos del sur. Así que no te olvides de salir con campera y tener el paraguas a mano por si acaso. La humedad es alta (76%), el viento sopla a 10 km/h y la probabilidad de lluvia hoy es 0%.Para los próximos días, el pronóstico extendido anticipa que el frío seguirá siendo protagonista en el AMBA. Las temperaturas se mantendrán bajas, con mínimas cercanas a los 7° y máximas que no superarían los 15°. ¡A abrigarse bien!
Hace 5 horas
Buenos Aires amanece con cielo despejado y 11°: la sensación térmica es la misma
¡Buenos días desde Capital Federal! Arrancamos el miércoles 20 de mayo con un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11° gracias a la baja humedad (68%) y vientos del noroeste de 10 km/h. La visibilidad es perfecta, de 50 km. Ideal para salir a trabajar o hacer ejercicio, pero no olvides la campera porque la mínima fue de 6° y todavía estamos frescos. Sin probabilidad de lluvia (0% hoy), así que el paraguas puede quedarse en casa.
Hace 8 horas
Miércoles soleado en CABA: máxima de 17° y una tarde ideal para salir
Arrancamos el miércoles con cielo despejado en toda la Capital Federal. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11° y vientos del noroeste a 10 km/h. La humedad anda por el 68%, así que la mañana está fresca pero agradable.Para el resto de la jornada, el pronóstico marca un ascenso: por la tarde el termómetro trepará hasta los 16° y la máxima prevista es de 17°. La mínima registrada hoy fue de 6° durante la madrugada. La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no hace falta salir con paraguas, aunque conviene llevar una campera liviana para la noche, cuando bajará a unos 12°.En cuanto al pronóstico extendido, la tendencia se mantiene estable: seguiremos con días soleados y sin precipitaciones durante lo que resta de la semana. Ideales para aprovechar al aire libre, pero ojo con el viento del noroeste que podría soplar con ráfagas de hasta 12 km/h en promedio.
Hace 9 horas
CABA arranca el miércoles con cielo despejado y máxima de 17°: pronóstico extendido sin lluvias
¡Buen miércoles desde Capital Federal! Arrancamos con un amanecer fresco pero sin nubes: la temperatura actual es de 12° y la sensación térmica es la misma. El cielo está completamente despejado, con visibilidad de 50 km y viento leve del este a 10 km/h. La humedad ronda el 66% y no se espera lluvia en las próximas horas (probabilidad 0%).Pronóstico extendido¿Qué pasa con el resto de la jornada y los próximos días? Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima de hoy tocará los 17° y la mínima fue de 6°. El cielo se mantendrá despejado durante todo el día, sin cambios significativos. Para mañana jueves se espera una tendencia similar, con temperaturas estables y sin alertas de tormenta. Ideal para salir con una campera liviana y disfrutar del sol en CABA y el AMBA. ¡No te olvides de los anteojos de sol!
Hace 9 horas
CABA con tarde soleada y temperaturas agradables: seguí el pronóstico minuto a minuto
¡Buen miércoles! En Capital Federal arrancamos con el cielo completamente despejado y una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es la misma, así que no hay excusas: una campera liviana alcanza para esta mañana. La humedad es del 66% y el viento sopla del Noroeste a 10 km/h, sin ráfagas significativas.Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima prevista para hoy es de 17°, mientras que la mínima fue de 6° durante la madrugada. La probabilidad de lluvia es 0%, así que podés dejar el paraguas en casa. El Pronóstico Extendido indica que estas condiciones se mantendrán estables durante el resto de la semana, con mañanas frescas y tardes templadas, ideales para disfrutar al aire libre. Eso sí, no te olvides de abrigarte bien a la noche, porque las temperaturas volverán a bajar hacia los 12°.En resumen: cielo despejado, sin precipitaciones y vientos leves. Un día perfecto para los planes al sol. ¡Seguí conectado a El Destape para las próximas actualizaciones!
Hace 9 horas
Cielo despejado en CABA: la temperatura marca 11° y la sensación térmica acompaña
¡Buenos días desde Capital Federal! Arrancamos el miércoles 20 de mayo con un cielo despejado que invita a disfrutar del sol. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual en CABA es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad es del 45% y los vientos soplan del noroeste a 10 km/h. Sin lluvias a la vista (probabilidad 0%), no hace falta salir con paraguas, pero sí una campera liviana porque la mínima prevista es de 6°. ¡Que tengan un lindo arranque de jornada porteña!
Hace 9 horas
Clima en CABA: miércoles soleado con máxima de 17°C y mínima de 6°C - Pronóstico extendido sin lluvias
¡Buen miércoles! En Capital Federal arrancamos con una mañana fresca pero soleada. La temperatura actual es de 11°C y la sensación térmica es similar. El viento del noroeste sopla a 10 km/h. Para el resto de la jornada, la máxima llegará a 17°C y la mínima será de 6°C. Cielo completamente despejado, con 0% de probabilidad de lluvia. Pronóstico extendido La tendencia para los próximos días se mantiene estable: seguirá el tiempo soleado, con amplitudes térmicas importantes. No se esperan cambios significativos, así que aprovechá el buen clima pero no olvides la campera para la noche.
Hace 10 horas
Miércoles fresco y soleado en CABA: máxima de 17° y noches frías
¡Buen día, Argentina! Arrancamos este miércoles 20 de mayo con el cielo completamente despejado en Capital Federal. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La máxima prevista para hoy alcanzará los 17° y la mínima será de 6°, así que a no olvidarse la campera si salen temprano o vuelven tarde.En cuanto al Pronóstico Extendido del Servicio Meteorológico Nacional, las próximas jornadas continuarán con dominio de sol y sin probabilidad de lluvias. La tendencia se mantiene estable: temperaturas similares, mañanas frescas y tardes agradables. El viento sopla del noroeste a 10 km/h, sin ráfagas significativas. No hace falta el paraguas, pero sí una buena campera para la noche.Resumen: día ideal para actividades al aire libre, con abrigo por la mañana. ¡Que tengan un excelente miércoles!
Hace 10 horas
Miércoles soleado en CABA: máxima de 17° y cielo despejado para el resto de la jornada
¡Arrancamos el miércoles con todo el sol en Capital Federal! La temperatura actual es de 12° y la sensación térmica es la misma, ideal para salir a la calle sin paraguas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima trepará a 17° durante la tarde y la mínima fue de 6° en la madrugada. El cielo está completamente despejado, con una humedad del 45% y vientos del noroeste de apenas 10 km/h. Para los que miran el pronóstico extendido, la tendencia se mantiene estable: el buen clima acompañará los próximos días, con mañanas frescas y tardes templadas. No hay probabilidad de lluvia (0%), así que podés dejar la campera en casa durante el día, aunque a la noche el mercurio baja rápido y conviene tenerla a mano. ¡A disfrutar del sol porteño!
Hace 10 horas
Buenos Aires arranca el miércoles con cielo despejado y 12°C: sensación térmica ideal para salir temprano
Arrancamos la mañana del miércoles en Capital Federal con un clima ideal para los que madrugan. La temperatura actual es de 12° y la sensación térmica también marca 12°, gracias al cielo completamente despejado. No hay nubes a la vista (nubosidad 0%) y la visibilidad es de 50 km, perfecta para manejar. El viento sopla suave a 10 km/h y la humedad ronda el 64%. Olvidate del paraguas: la probabilidad de lluvia es 0%. Ideal para salir con una campera liviana y disfrutar del sol que domina el día. Seguí acá el minuto a minuto del clima en CABA.
Hace 10 horas
Clima en CABA: miércoles soleado con máxima de 17°C y pronóstico extendido estable
¡Buen miércoles! Arrancamos con cielo despejado en CABA. La temperatura actual es de 12°C, con sensación térmica de 12°C y vientos del Noroeste a 10 km/h. La humedad ronda el 64%. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para el resto de la jornada se espera que el sol domine: la máxima alcanzará los 17°C y la mínima fue de 6°C durante la madrugada. Por la tarde, las temperaturas treparán hasta los 16°C y hacia la noche descenderán a 12°C. ¡No te olvides de la campera para la noche!En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que las condiciones se mantendrán estables durante los próximos días, con cielo mayormente despejado y sin chances de lluvia. Las temperaturas seguirán entre los 6°C y 17°C, ideales para disfrutar al aire libre en la Ciudad.
Hace 11 horas
Buenos Aires arranca con cielo despejado y una máxima de 17°: ¿hasta cuándo se extiende el buen tiempo?
Arrancamos el miércoles con cielo completamente despejado en Capital Federal. El termómetro marca 12° en la mayoría de los barrios porteños, con una sensación térmica de los mismos 12° y una humedad del 61% que todavía no aprieta. Los vientos, apenas 10 km/h, no van a molestar a nadie.Según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy el sol será el protagonista absoluto: la máxima trepa a 17° y la mínima, que ya se dio durante la madrugada, fue de 6°. Ideal para salir con una campera liviana al mediodía y disfrutar del aire libre. No hay probabilidad de lluvia (0%), así que dejá el paraguas en casa.Pronóstico extendido: estabilidad aseguradaLa buena noticia es que el anticiclón se mantiene firme sobre el AMBA. Para el resto de la jornada no se esperan cambios: seguirá mayormente soleado, con alguna nube fina hacia la tarde-noche pero sin riesgo de precipitaciones. En cuanto a los próximos días, el pronóstico extendido del SMN indica que jueves y viernes continuarán con condiciones similares: mañanas frescas (entre 5° y 7°) y tardes templadas con máximas que rondarían los 18°. Recién hacia el fin de semana podría ingresar un frente frío, pero por ahora la tendencia es de tiempo estable.Para los que planean actividades al aire libre, es un día redondo. Aprovechen la visibilidad de 50 km y la presión de 1022 hPa. Sin niebla ni nubosidad (0%), el Aeropuerto de Ezeiza y todos los accesos a CABA están operando con normalidad. Seguí atento a este liveblog por cualquier actualización del clima.
Hace 11 horas
Miércoles soleado en CABA: máxima de 17° y sin lluvias a la vista
¡Buen miércoles, Capital Federal! Hoy arrancamos con un día soleado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 16°C, con una sensación térmica de 16°C y una humedad del 45%. La máxima prevista es de 17°C y la mínima de 6°C, así que a la mañana y a la noche conviene salir con una campera. No hay probabilidad de lluvia (0%), por lo que el paraguas puede quedarse en casa.El viento sopla del Noroeste a 10 km/h (con ráfagas medias de 12 km/h), ideal para disfrutar al aire libre. La visibilidad es excelente, de 55 km, y la presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa.Pronóstico extendidoSegún el Servicio Meteorológico Nacional, el buen tiempo se mantendría durante el resto de la jornada y los próximos días. Las condiciones estables, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias, continuarían al menos hasta el fin de semana. Las temperaturas se mantendrían dentro de los valores típicos de otoño, con máximas cercanas a los 17°C y mínimas alrededor de 6°C. Ideal para planificar actividades al aire libre sin sorpresas.Recordá que podés seguir el clima minuto a minuto en El Destape.
Hace 11 horas
Amanece con cielo despejado y 12°C en CABA: la temperatura actual de este miércoles
¡Buen miércoles, Capital Federal! En este momento exacto, el termómetro marca 12°C con una sensación térmica de 12°C —sin viento que enfrié— y el cielo está despejado. La humedad ronda el 61% y corre una brisa del Noroeste a 10 km/h. Para los que salen temprano, no hace falta ni paraguas ni campera extra: la jornada irá subiendo hasta 17°C de máxima, con sol asegurado. Seguí el minuto a minuto del clima en CABA.