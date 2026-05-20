La opción más abrigada y elegante: el abrigo en tendencia que va a brillar este otoño-invierno 2026.

Hay un abrigo en particular que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026. Es clásico, atemporal, sofisticado y elegante, pero lo mejor de todo es que cumple perfectamente con la función de abrigar bien, ideal para los días más fríos del año.

"Lo que destaca esta temporada es que toman mucha relevancia las prendas statement. Son prendas que funcionan como un punto focal dentro de un outfit y su función es destacar sobre el mismo y subirle el nivel", cuenta Cami Mastracci, creadora de contenido de moda.

Se trata de los abrigos peludos. "Ya el año pasado se asomaron un poco este tipo de abrigos, pero en 2026 vienen a adueñarse de las combinaciones de invierno. Claros, oscuros, de día o de noche, largos, cortos... El que te guste, pero es por ahí", aconseja.

Tipos de abrigos peludos para este 2026

Uno de los más vistos es el tapado largo de pelo, ideal para looks más elegantes o para usar de noche. Suele usarse en tonos neutros como negro, marrón, beige o gris. Es el más fácil de incorporar si buscás algo clásico pero llamativo a la vez.

También están las versiones cortas, tipo campera, que funcionan perfecto para outfits más relajados o urbanos. Se combinan mucho con jeans, botas y prendas básicas, logrando ese equilibrio entre cómodo y moderno.

Otra variante que gana protagonismo es el abrigo peludo oversized, con volumen y caída amplia, que levanta cualquier look sin demasiado esfuerzo y sin perder la comodidad tan buscada por muchas.

Por último, para las más arriesgadas, aparecen los abrigos peludos en colores, desde tonos pastel hasta rojos, verdes o incluso estampados. El bordó también es un color que se va a ver mucho esta temporada.

Cómo combinarlos

La clave con este tipo de prendas es dejar que el abrigo sea el protagonista. Para el día a día, podés combinarlo con básicos como jeans rectos, pantalones sastreros o leggings y sumar un sweater liso.

Otra opción muy en tendencia es mezclarlo con prendas más deportivas, como jogging o zapatillas. Este mix entre lo comfy y lo sofisticado es uno de los sellos del invierno 2026. Lo mejor es no sobrecargar, ya que el abrigo tiene mucha textura, y acompañar con prendas más simples.