No son camperas puffer: la chaqueta que se impone como tendencia este otoño-invierno 2026 (Créditos: Pinterest)

Las camperas puffer han dominado la moda diaria durante años, pero en esta temporada de otoño-invierno 2026 se impone otro abrigo: las chaquetas bomber. Se trata de una prenda versátil que sirve para todos los días y ayuda a enfrentar las bajas temperaturas sin perder el estilo.

Por qué las camperas bomber son tendencia en esta temporada

Las chaquetas bomber, también llamadas "bomber jacket", son un clásico que vuelve con un toque de modernidad. Se caracterizan por tener una silueta recta y corta, con puños elásticos y cuello ribeteado.

Las camperas bomber ofrece comodidad y abrigo, sin perder la sofisticación

Tanto para hombres como para mujeres, esta prenda ofrece el equilibrio perfecto entre abrigo y diseño. Si bien tiene una tendencia relajada, no deja de ser un "must have" de la temporada que se vuelve el gran comodín, ya que se adapta a diferentes looks, desde opciones más urbanas hasta outfits más elegantes y sofisticados.

En esta temporada otoño-invierno predominan las bomber con materiales más sustentables: ya no solo están en su tejido tradicional, sino que ahora llegan en cuero vegano, satén acolchado, gamuza y hasta lana estructurada. Tanto marcas locales como internacionales apuestan por diseños de mayor sustentabilidad y eco-friendly. Además, predominan en tono sobrios como gris humo, verde oliva, marrón, chocolate, bordó y azul petróleo.

Cómo combinar las camperas bomber en diferentes looks

La campera bomber es una prenda versátil que funciona muy bien para diferentes situaciones o momentos del día, porque puede verse relajada, urbana o elegante según cómo la combines. Algunas opciones son:

1. Look casual urbano

Ideal para salidas informales o un café:

Bomber negra clásica.

Remera blanca básica.

Jean recto azul.

Zapatillas blancas.

2. Look sofisticado para salida de noche

Perfecto para una cena o bar:

Bomber de gamuza o satinada en tonos oscuros.

Camisa negra o polera fina.

Pantalón sastrero slim.

Botas Chelsea.

Entre los colores predominan el verde oliva, chocolate, bordó y azul marino (Créditos: Pinterest)

3. Streetwear

Más moderno y con personalidad:

Bomber oversize.

Hoodie gris debajo.

Cargo pants.

Zapatillas chunky.

Podés sumar gorra o accesorios metálicos.

4. Look para la oficina

Cómodo pero prolijo, es una alternativa al blazer:

Bomber minimalista azul marino o beige.

Camisa blanca.

Chino recto.

Loafers o zapatillas de cuero.

5. Look chic

Para brunch, cita o evento relajado: