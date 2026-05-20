Una bandera con el logotipo de Samsung Electronics ondea mientras llueve frente a su edificio de oficinas en Seúl, Corea del Sur.

Por Hyunjoo Jin, Heekyong ​Yang y Joyce Lee

SUWON, Corea del Sur, 20 mayo (Reuters) - El sindicato de Samsung Electronics anunció la suspensión ‌de una gran huelga ‌poco antes de su comienzo el jueves, tras alcanzar un acuerdo salarial provisional con la empresa, lo que evitó una paralización que amenazaba con afectar a la economía de Corea del Sur y al suministro mundial de chips.

La huelga de 18 días prevista por cerca de 48.000 ​miembros del sindicato ⁠quedará suspendida mientras el acuerdo provisional se somete a ‌votación entre los afiliados.

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Samsung sigue siendo uno de ⁠los lugares de trabajo más ⁠codiciados de Corea, pero los empleados estaban indignados por la brecha salarial con su rival más pequeño, SK Hynix , y ⁠también por la distribución propuesta de las bonificaciones entre ​las unidades de negocio de la ‌compañía.

La votación tendrá lugar del 22 ‌al 27 de mayo, según informó el líder ⁠sindical Choi Seung-ho a los periodistas a última hora del miércoles. Un aviso anterior publicado en la página web del sindicato había fijado las fechas del 23 al ​28 de ‌mayo.

Samsung Electronics declaró en un comunicado separado que ambas partes alcanzaron un acuerdo provisional sobre salarios y negociación colectiva, y se comprometió a "construir unas relaciones laborales maduras y constructivas".

El acuerdo de última hora ⁠se produjo tras días de negociaciones que se rompieron en múltiples ocasiones, incluso el miércoles por la mañana, cuando el sindicato anunció que seguiría adelante con la huelga. Los contactos se reanudaron más tarde ese mismo día, después de que el ministro de Trabajo, Kim Young-hoon, interviniera personalmente para mediar.

Ambas partes ‌habían estado en desacuerdo sobre cómo se distribuirían las bonificaciones por rendimiento entre el negocio de memorias, enormemente rentable, y los negocios de chips lógicos, deficitarios, del conglomerado, según informó anteriormente Reuters.

Choi afirmó que habían llegado a un acuerdo sobre ‌cómo distribuir los beneficios a los negocios deficitarios y que espera que los miembros del sindicato aprueben el acuerdo salarial. "Haremos todo ‌lo posible para ⁠estabilizar las relaciones laborales en Samsung Electronics de cara al futuro", afirmó.

Con información de Reuters