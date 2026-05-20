Escándalo con dos ex Independiente: fueron detenidos tras pelearse con la Policía

Facundo Parra y Hernán Fredes.

Un control vehicular de rutina en el barrio porteño de Núñez terminó en un escándalo policial relacionado al fútbol argentino. Los exfutbolistas de Independiente, Facundo Parra y Hernán Fredes, fueron detenidos este martes por la tarde luego de protagonizar un violento forcejeo con efectivos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al intentar recuperar por la fuerza una camioneta que les había sido secuestrada minutos antes por irregularidades en la documentación.

El incidente comenzó cerca de las 18 horas en un puesto de control estratégico ubicado sobre la Avenida del Libertador, justo debajo de la Avenida General Paz, en el límite norte de la Ciudad de Buenos Aires. En ese lugar, agentes de la División Patrulla Control de Accesos de la Policía de la Ciudad hicieron detener la marcha de la camioneta en la que se trasladaban los exdeportistas.

Al momento de fiscalizar los papeles del rodado, el personal policial constató de inmediato que el vehículo presentaba graves anomalías y faltas administrativas. Ante esta situación, y siguiendo el protocolo legal vigente, las autoridades notificaron a los conductores que el automóvil sería secuestrado y trasladado directamente al playón de infractores del destacamento. Aunque en un principio acataron la orden y se retiraron a pie, la calma duraría muy poco.

Hernán Fredes.

Forcejeo, lesiones y detención en plena vía pública

La tensión escaló de manera drástica cuando, tiempo después de haber abandonado el puesto policial, Parra y Fredes regresaron sorpresivamente al lugar. Lejos de buscar una vía legal para resolver el inconveniente, los excompañeros de Independiente traían consigo un segundo juego de llaves del vehículo.

Sin mediar autorización alguna y de forma totalmente temeraria, intentaron subirse a la camioneta para llevársela del playón por la fuerza. Los uniformados advirtieron la maniobra al instante, lo que dio inicio a un violento forcejeo físico entre los exjugadores y los policías que intentaban impedir la fuga del vehículo.

Facundo Parra.

Como consecuencia de la vehemencia del enfrentamiento en plena calle, Parra sufrió una fuerte lesión en uno de sus brazos. Debido a la gravedad del golpe, el exdelantero tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano bajo custodia policial para recibir asistencia médica inmediata antes de ser alojado de forma definitiva en la dependencia correspondiente.

Parra y Fredes fueron detenidos

Facundo Parra y Hernán Fredes.

Actualmente, tanto Fredes como Parra permanecen privados de su libertad, alojados en las celdas del Centro de Admisión y Derivación Norte (CAD Norte) de la Policía de la Ciudad. Ambos exfutbolistas se encuentran a la espera de la correspondiente audiencia imputativa, donde la Justicia determinará los cargos penales que afrontarán por resistencia a la autoridad e intento de robo.

Este inesperado revés judicial une una vez más los caminos de dos futbolistas que supieron ganarse el afecto de la hinchada de Independiente en una de las épocas más complejas y vertiginosas de la institución de Avellaneda:

Fredes (39 años): Formado en las divisiones inferiores del club, vistió la camiseta del "Rojo" en 126 partidos oficiales. Vivió la cara más amarga con el histórico descenso a la Primera B Nacional en 2013, pero también formó parte del plantel que devolvió al club a la máxima categoría del fútbol argentino un año después.

Parra (38 años): Tuvo dos etapas sumamente recordadas en el club. Entre 2010 y 2012 mostró un altísimo nivel goleador que le valió su transferencia al Atalanta de Italia. Al igual que Fredes, regresó para la exigente temporada 2013/14, convirtiéndose en una pieza clave para lograr el ansiado ascenso a Primera División.

El destino y las malas decisiones unieron otra vez a las exfiguras del "Rojo", aunque en esta oportunidad, muy lejos de las canchas y dentro de una comisaría de Buenos Aires.