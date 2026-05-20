Organizaciones sindicales, sociales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario comenzaron su movilización hacia Plaza de Mayo desde el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la Marcha Federal de la Salud que tiene su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires pero se repetirá en diversas provincias del país. El objetivo es rechazar el ajuste del 40% que lleva adelante el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023.

"La salud no puede esperar", es el lema principal de la protesta que busca visibilizar la situación calificada como "crítica" en el sistema sanitario. Durante la última semana, por decisión del ministro Federico Sturzenegger, se llevó adelante un nuevo recorte de más de 63 mil millones de pesos que impactará directamente en el presupuesto destinado a medicamentos y tratamientos oncológicos, entre tantas otras áreas.

La convocatoria es para este miércoles a las 13, en el Ministerio de Salud ubicado en Av. 9 de Julio y Moreno. Luego de la movilización por Av. de Mayo, se llevará adelante un acto en Plaza de Mayo. "La desfinanciación hace que el sistema público se vea cada vez más colapsado, la crisis impacta de manera absoluta. Desde el transporte para acercarse a los servicios, desde la alimentación para que les lleguen alimentos y también para los medicamentos... Desde Nación no llega nada", denunciaron en el microcentro porteño.

Además de los medicamentos, también advierten el faltante de vacunas fundamentales para prevenir diversas enfermedades y sostener las campañas de inmunización. "Se está haciendo muy difícil poder llevar adelante un sistema público y gratuito con todos los recortes que hace el gobierno nacional. Se ha recortado el Remediar, el insumo de medicamentos oncológicos, el insumo de vacunas para que la población esté correctamente inmunizada y no se enferme... Faltan todas las medicaciones que son de largo tratamiento y de tratamientos inmunocomprometidos", apuntaron.

En el marco de la crisis económica y la baja de una gran parte de la población por no poder mantener una obra social o prepaga, desde el sistema de salud aseguran que hubo un aumento del 50% de personas que se atienden en el hospital público.

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