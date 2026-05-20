Entradas para Camilo en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Camilo confirmó que regresa en 2026 a Buenos Aires con un show en el Movistar Arena. Se trata de otra oportunidad para disfrutar sus grandes éxitos de manera reinventada y volver a sentir la conexión y esa intimidad con el artista. Conoce cuándo saldrán a la venta las entradas y cuánto salen.

Camilo en Argentina: cuánto se presenta en Buenos Aires

El cantante y compositor colombiano tocará el próximo 25 de octubre en el Movistar Arena. Se trata de una de las paradas de su gira internacional "Camilo Tour" que contará con un recorrido por los grandes hits que lo posicionaron entre los artistas latinos más escuchados del mundo, como "Vida de Rico", "Tutu", "Índigo", "Ropa Cara", "Manos de Tijera", junto a sus nuevas canciones.

Camilo tocará en Argentina el próximo 25 de octubre de 2026

Caracterizado por su sensibilidad, madurez compositiva y nuevas búsquedas artísticas, Camilo regresa al país que ya lo recibió en 2025 con otros dos Movistar Arena agotados. La columna vertebral del nuevo show está delineada por el amor, en todas sus formas.

El artista entiende el amor como un gesto cotidiano: la familia, los afectos, la celebración compartida. Esa misma idea se extiende a La Tribu, la comunidad que acompaña al artista en cada país y que en Argentina encontró una identidad propia. Ahora La Tribu tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con el artista.

Camilo en Argentina 2026: cuándo salena a la venta las entradas

Las entradas saldrán a la venta a través de la página oficial del Movistar Arena en dos instancias:

Preventa exclusiva BBVA : jueves 21 de mayo a las 13 hs , los usuarios con tarjetas BBVA tendrán el beneficio de 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta.

: jueves , los usuarios con tarjetas BBVA tendrán el beneficio de 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta. Venta general: se habilita el viernes 22 de mayo a las 13 hs, se puede abonar con todos los medios de pago.

Las entradas para Camilo en el Movistar Arena estarán disponibles a partir del viernes 22

Los precios varían de acuerdo a la ubicación dentro del predio. Sin embargo, se conocerán con exactitud cuando se habiliten las entradas de la preventa.