La frase de Camilo que sacudió al folklore tras su show en Argentina: "En el exilio"

Qué dijo Camilo Echeverry sobre el folklore argentino.

Camilo Echeverry es uno de los artistas más reconocidos de Latinoamérica y desde hace un tiempo que confesó su estrecho vínculo con la Argentina y no precisamente por su público albiceleste, sino también debido a su amor por la cultura musical. En un contexto marcado por su reciente recital en el Movistar Arena, el cantante colombiano de 30 años brindó una entrevista y dejó una frase que resonó en el mundo del folklore nacional.

El pasado viernes 7 y sábado 8 de marzo, Camilo se presentó en el Movistar Arena y hizo vibrar al público argentino. El artista continuó en el país y en la jornada del lunes 10 de marzo, visitó el programa Soñé que volaba, conducido por Migue Granados en Olga, y reveló su pasión por la música argentina que ya había deslizado tiempo atrás cuando dijo que era fanático de Charly García.

"Me gasté un billete en un equipo en mi casa para escuchar de puta madre. No tengo nada de folklore argentino y yo quería algo de Atahualpa", contó acerca de esta nueva búsqueda por conocer la música popular. El cantante se compró vinilos de Charly García, Serú Girán y sumó una nueva figura nacional a su repertorio: Mercedes Sosa.

"Me compré uno que no había visto nunca de Mercedes en vivo en Nueva York. Yo quería si estaba el que está en vivo desde Suiza cuando estaba en el exilio. Increíble, es el video favorito de mi hija", expresó Camilo, visiblemente apasionado por este estilo tradicional de la cultura popular y quien agregó que compró un bombo legüero perteneciente a un luthier de Santiago del Estero llamado Froilán “El Indio” González. "En mi casa, mis papás tenían un equipo de audio con tres botones: cassette, vinilo y radio. De grande le fui poniendo cara a todo el mundo. Mii papá es fan del folklore argentino", remarcó para la sorpresa de todos.

Camilo se presentó en el Movistar Arena el 7 y 8 de marzo.

Lágrimas en el folklore por lo que decidió exponer Peteco Carabajal 38 años después: "No me sentía bien"

Peteco Carabajal es uno de los referentes del folklore en Argentina por su aporte a la música popular durante 50 años, cifra que está celebrando en este 2025. En un contexto marcado por su intensa vorágine de actividades, el artista de 68 años decidió exponer una situación ocurrida 38 años atrás a través de una entrevista brindada recientemente que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura.

Son muchos los artistas de folklore que se encuentran en una intensa vorágine de actividades en esta temporada de verano, ya que se llevan adelante varios festivales. Uno de ellos es Peteco Carabajal, quien viene de presentarse en distintos escenarios y le otorgó una entrevista al canal de YouTube de pódcasts Hijos de Babel. Allí conmovió a más de uno por lo que decidió exponer al aire.

"Llegué a mi casa a la madrugada y me puse a tocar la guitarra y la extrañé a mi vieja en ese momento, me puse a pensar en ella, en mi abuela, mis tías. No me sentía bien cuando llegué, estaba medio descompuesto. Y eso, como dice una canción de León Gieco, 'extraño en el síndrome del Batón", recordó Peteco. El experimentado artista de 68 años detalló cómo fueron los detalles previos a componer uno de sus temas más memorables llamado Como pájaros en el aire.

"Se me ocurrió la cosa de las manos y así lo vuelvo a repetir hasta que arranca otra cosa", explicó sobre la armonía de la canción. Además, reveló un dato desconocido: él quería titularla Las manos de mi madre, pero ya había otro tema registrado así y si bien no dijo cuál era, se presume que es el interpretado por Mercedes Sosa. "No me lo aceptaron, por eso le puse Como pájaros en el aire. Lo que tiene esa canción es esa cosa que tienen todas las estrofas", siguió explicando en torno a una bajada tonal armónica muy clásica en sus composiciones. El video de ese momento de la entrevista causó emociones encontradas en los fanáticos del folklore y generó muchas reacciones en las redes sociales.