Sorpresa en el folklore por lo que anunció Jorge Rojas: "Lo que más quiero"

Jorge Rojas y La Konga grabaron un tema juntos y los amantes de la música no pueden esperar por escucharlo.

Jorge Rojas es uno de los cantantes más populares y queridos del folklore y uno de los motivos es por su apertura musical para colaborar con artistas de otros géneros. Así lo confirmó una vez más al publicar un adelanto de un tema grabado con el grupo de cuarteto La Konga y que los fanáticos de ambos géneros no pueden esperar para escucharlo.

Desde sus redes sociales, el ex integrante de Los Nocheros mostró un breve tráiler del videoclip “Lo Que Más Quiero” y despertó la ansiedad de todos con la frase “Muy pronto”. Como era de esperarse, los admiradores de los artistas explotaron en los comentarios: “Noooo ...son todo lo que está bien, quiero escucharlo ya”. “El feat que no sabía que necesitaba”, agregó otro usuario.

“Ah noooo, con los prohibidos a full”, escribió otro fan de Jorge Rojas y uno más intenso agradeció a la banda cordobesa por el “feat” tan especial con el cantante neuquino: “Estás son las colaboraciones que queremos los fanáticos de @lakongaoficial! Otra con Nahuel, con Matías Valdés... Con los Tekis!!”.

Por otra parte, Jorge Rojas también brindó otro anuncio clave en sus redes sociales que muchos de sus fans esperaban con expectativa: la reprogramación de la fecha suspendida del Festival “La Yapa Grandes Encuentros”. La jornada que fue suspendida por el temporal y que tenía a Chango Spasiuk como artista invitado, tendrá lugar el próximo viernes 2 de mayo, en el marco del fin de semana largo por el Día del Trabajador.

Sin embargo, el acordeonista no podrá ser parte del espectáculo que liderará Jorge Rojas junto otros grupos y cantantes como: La Barra, Paquito Ocaño y Mati Rojas. Ante ese cambio de grilla informaron que las entradas compradas en paseshow.com.ar para el 3 de marzo “son válidas sin necesidad de canje y se respetará la ubicación elegida”.

Mientras que si la persona prefiere solicitar el reembolso de tu ticket, puede solicitarlo completando un formulario https://forms.gle/1XvRrjiNbZHadNsE8. “La fecha límite permitida para devolución de entradas será el viernes 21 de marzo de 2025”, completó el comunicado del evento que organiza Jorge Rojas hace varios años.

Jorge Rojas confirmó la reprogramación de su Festival La Yapa, pero sin el Chango Spasiuk.

"Soltame": Jorge Rojas sorprendió al folklore con un inesperado mensaje en las redes

Jorge Rojas tuvo una extensa gira de verano en el comienzo del 2025, cargada de shows en diferentes puntos del país y ante grandes multitudes. De esa manera, esa etapa llega a su final y el músico parece no querer dejarla atrás, por lo que compartió una reveladora publicación en sus redes sociales.

El intérprete de canciones como No Saber de Ti es muy cercano con sus seguidores de Instagram, ante quienes comparte contenido de su vida profesional y de su cotidianeidad con mucha regularidad. Así, Rojas hizo un posteo en alusión al final de la etapa de carnavales y festivales y les agradeció a la famosa banda folklórica, Los Tekis, por acompañarlo en un reciente encuentro musical.

"Soltame carnaval! Así fue la tarde del desentierro en Jujuy! Gracias queridos Los Tekis por regalarnos esta experiencia!!! Disfrutamos muchísimo compartir con ustedes y su gente este carnaval!", escribió el músico en el pie de foto de su publicación, en la que se pudieron ver imágenes suyas en un encuentro de carnaval, vestido para la ocasión. "Y yo pensando que no podías ser más genial", "Amé esa vestimenta Jorgito. Casi no te descubro" y "Qué look Jorge!! Así se festeja el carnaval!" fueron algunos de los mensajes que la gente le dejó al cantante.