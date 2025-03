"Soltame": Jorge Rojas sorprendió al folklore con un inesperado mensaje en las redes

Jorge Rojas habló sobre lo que vivió en un festival.

Jorge Rojas tuvo una extensa gira de verano en el comienzo del 2025, cargada de shows en diferentes puntos del país y ante grandes multitudes. De esa manera, esa etapa llega a su final y el músico parece no querer dejarla atrás, por lo que compartió una reveladora publicación en sus redes sociales.

El intérprete de canciones como No Saber de Ti es muy cercano con sus seguidores de Instagram, ante quienes comparte contenido de su vida profesional y de su cotidianeidad con mucha regularidad. Así, Rojas hizo un posteo en alusión al final de la etapa de carnavales y festivales y les agradeció a la famosa banda folklórica, Los Tekis, por acompañarlo en un reciente encuentro musical.

"Soltame carnaval! Así fue la tarde del desentierro en Jujuy! Gracias queridos Los Tekis por regalarnos esta experiencia!!! Disfrutamos muchísimo compartir con ustedes y su gente este carnaval!", escribió el músico en el pie de foto de su publicación, en la que se pudieron ver imágenes suyas en un encuentro de carnaval, vestido para la ocasión. "Y yo pensando que no podías ser más genial", "Amé esa vestimenta Jorgito. Casi no te descubro" y "Qué look Jorge!! Así se festeja el carnaval!" fueron algunos de los mensajes que la gente le dejó al cantante.

El deseo de cumpleaños de La Sole a Jorge Rojas en las redes sociales

"Gracias por sus saludos! Lograron con su buena energía y todas esas cosas lindas que dicen alegrarme el día!!! Gracias por estar siempre bajo cualquier circunstancia, valoro cada cosa que hacen para encontrarnos, sé que a veces las cosas no salen como las planificamos, pero sepan que nuestra intención es siempre la mejor! Los abrazo de corazón", comentó Rojas en un video publicado en Instagram, en alusión a su festival que se debió suspender por tormentas. En la sección de comentarios, La Sole le respondió: "Muchas felicidades Jorge!!! Los mejores deseos para vos siempre".

Jorge Rojas.

El video de Jorge Rojas que alegró a sus fans

El artista publicó en sus redes un video en el que se pudo ver el detrás de escena de su gira e invitó a sus seguidores a que lo vieran. "Los preparativos, la previa, el armado del show, nuestro encuentro, y el cariño de ustedes. Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", comenzó el mensaje de Rojas hacia sus fans.

Emoción en el folklore por la palabra de La Sole tras su show en Baradero

"Que linda noche Baradero!!! Un honor estar presente en tu 50 aniversario! Volvimos a emocionarnos con nuestra música en un encuentro lleno de recuerdos y momentos inolvidables que tantas veces nos regaló ese mismo lugar!", escribió la artista. Y siguió: "Empezamos a despedir el verano y abrimos la puerta a nuevas emociones... El 5 y 6 de abril, el Teatro Gran Rex se llenará de magia para dos noches únicas. La primera noche ya se agotó y quedan las últimas entradas para la segunda oportunidad en Tu Entrada".