Furor en el rock nacional por la impensada noticia sobre Charly García: "En el Estadio Monumental"

La foto viral de Charly García que causó todo tipo de reacciones en el ambiente del rock nacional.

Charly García es de las figuras históricas de la música argentina y a pesar de su delicada situación de salud que le impide salir de su casa seguido y por consiguiente hacer recitales, en estas últimas semanas se mostró más activo con el acompañamiento de su entorno. En este contexto, se dio a conocer una foto inesperada del artista de 73 años que desató una ola de reacciones en el rock nacional y está involucrado el Estadio Monumental de River.

Sin dudas que cada aparición de Charly García genera todo tipo de reacciones en el mundo de la música argentina y es lo que ocurrió este último tiempo. El multiinstrumentista viene de presenciar el show de Sting en el Movistar Arena y aprovecharon para reunirse en el Hotel Faena, donde suele estar el artista argentino. Es por eso que lo que se vio recientemente volvió a despertar el furor de la gente a través de las redes sociales.

El último show de Charly en River fue en 2012.

En los canales oficiales de River, el club publicó una foto del músico en las instalaciones del Estadio Monumental, ya que cenó en el restaurant Banda y enloqueció tanto a los fanáticos del Millonario como del rock nacional. "El maestro en casa", escribieron acompañado de una imagen suya sonriendo frente a la cámara y una camiseta con su nombre.

Cabe resaltar que Charly tocó en River en dos oportunidades: el 30 de diciembre de 1992 con Serú Girán; y el 4 de diciembre de 2012 en una de las ediciones del Quilmes Rock. La foto viral ilusionó a los fanáticos, quienes desean ver al creador de discos como Clics Modernos o Yendo de la cama al living de vuelta tocando en River, algo que está lejos debido a su constante resguardo para cuidar de su salud. De hecho, la vuelta de Serú Girán al Quilmes Rock 2025 con Pedro Aznar y David Lebón confirmados no garantizó la presencia del músico.

Emoción en la música por el apoyo de Charly García a Milo J: "Quedate tranquilo"

Milo J es uno de los artistas jóvenes más influyentes del momento en Argentina y viene de atravesar una desoladora situación en las últimas horas: el gobierno nacional le suspendió el evento gratuito en la ex ESMA a pocas horas de que se lleve adelante y rodearon el lugar de camiones hidrantes. Esta insólita situación desencadenó muchas reacciones y el cantante de 18 años recibió el apoyo de mucha gente del ambiente de la música, entre ellos, nada menos que el de Charly García.

La jornada del miércoles 12 de febrero fue impactante para el mundo de la música argentina luego de que el gobierno de Javier Milei haya cancelado el show gratuito de Milo J en la ex ESMA argumentando que no estaban dadas las condiciones. De hecho, el ministro de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona, expuso que presentaron una medida cautelar para suspender el evento "por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes", algo que fue negado por el propio Milo J y todo su entorno, sumado a lo llamativo de la decisión a pocas horas de que comience el recital y el hecho de que generaron miedo rodeando el espacio de policías y camiones hidrantes.

Es por eso que muchos artistas argentinos se solidarizaron con el cantante de 18 años, quien en más de una oportunidad se mostró crítico con el gobierno y militó los derechos humanos, motivo por el cual el evento se iba a realizar en la ex ESMA. Uno de los históricos músicos de rock nacional que se comunicó con él fue nada menos que Charly García, dicho por Aldana Ríos, madre y mánager del joven, quien dialogó con Ernesto Tenembaum.

"La solidaridad ha llegado inmediatamente. Se han comunicado todos sus pares de su género, pero también de otros géneros: Soledad Pastorutti, Yamila Cafrune. Los artistas tienen una lamentable persecución en esta Argentina y que haya este tremendo hecho de censura es muy grave para todos", dijo en primera instancia. "El mismísimo Charly García se ha comunicado con Cami, Nito Mestre. Charly le escribe por medio de su esposa y le dice 'quedate tranquilo ¿sabés las veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Géneris?' Cami no lo podía creer que le esté hablando Charly y diciéndole como 'bienvenido al club' prácticamente", describió.