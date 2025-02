Sacudón en el rock nacional por lo que se descubrió de Charly García y Sting: "Madres de Plaza de Mayo"

Charly García y Sting causaron furor en el mundo de la música por el encuentro que mantuvieron días atrás. Los históricos artistas se reunieron en el Hotel Faena en el marco del recital del cantante británico y salió a la luz la historia detrás del vínculo que mantienen desde hace casi 40 años.

El domingo 23 y el lunes 24 de febrero, Sting se presentó en el Movistar Arena en medio de su gira e hizo vibrar a las miles de personas que asistieron al recital. En su estadía en Buenos Aires, el artista de 73 años se encontró con Charly García, Alejandro Lerner y Nito Mestre, con quien se conoce desde hace años.

Sting y Charly García se conocen desde principios de los años 80.

La foto viral fue durante la juntada con Charly: allí se pudo observar una mirada cómplice entre ambos mientras disfrutaban de un trago que parecía ser whisky. En este contexto, se descubrió una historia desconocida de ambos que se remonta a la década del 80.

La historia oculta de Charly y Sting

"No es la primera vez que Charly y Sting se juntan. En 1980, The Police visitó Argentina y Sting descubrió a Charly en la Revista Pelo. Le hablaron de él en los camarines y le acercaron el ejemplar número 137", relató el coordinador de la página de Instagram "Rock Data". "En aquel show en Obras ocurriría algo histórico: el guitarrista Andy Summers, en un acto de furia y solidaridad, pateó a un policía para defender a una joven que estaba siendo golpeada durante el concierto", reveló.

"Años después volvió como solista y cantó They Dance Alone en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. Se dice que Charly estaba en aquel show en River, pero no quiso subir al escenario", subrayó. Un año después en 1988, Bruce Springsteen, Sting, León Gieco, Charly y más bailaron en un festival realizado en River mientras se llevaba adelante una versión del tema Get Up Stand Up de Bob Marley tratándose de un nuevo encuentro con el músico argentino, quien lo fue a ver al Movistar Arena.

"Justicia": se conoció un nuevo video de Charly García que impactó al rock nacional

Como consecuencia de algunos problemas de salud, Charly García hace tiempo que no lleva adelante un show. De hecho, el último fue en el año 2019, cuando se presentó en el Luna Park. Más adelante, tocó en el Centro Cultural Kirchner: en 2021, interpretó solo dos canciones tratándose de Esos raros peinados nuevos y Canción para mi muerte.

Tras haberse viralizado un video suyo ingresando a su edificio que causó preocupación en la gente, ahora se dio a conocer uno nuevo: estuvo en el Hotel Faena, una tarotista se lo encontró y su relato llegó a oídos del programa de Juan Di Natale en la Mega 98.3. "Ayer estaba caminando por Buenos Aires, recorriendo con dos amigos de Estados Unidos. Terminamos en Puerto Madero tomando un café en el Hotel Faena y de pronto lo veo a Charly aparecer", contó María Bailac.

"Le hice un video y le empecé a contar a mis amigos americanos quién era, que es la estrella del rock nacional", continuó. En ese momento, le dijo a Charly que era tarotista, le preguntó si quería que le tire las cartas y el músico asintió. "Le salió la justicia que es una carta super linda, que habla justamente que hay una justicia divina que se encarga de todo, que hay que dejarlo en un plano superior", detalló.

"Habla del equilibrio, el balance, que las cosas suceden siempre. De hecho, es una carta de resolver algo, había algo del pasado que estaba trabado y que se iba a solucionar este año. Y se puso contento", concluyó la mujer. La aparición de Charly causó alegría en el ambiente del rock nacional y la historia despertó múltiples reacciones en las redes sociales.