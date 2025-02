Emoción en la música por el apoyo de Charly García a Milo J: "Quedate tranquilo"

El apoyo de Charly García a Milo J tras la suspensión de su show por decisión del gobierno de Milei.

Milo J es uno de los artistas jóvenes más influyentes del momento en Argentina y viene de atravesar una desoladora situación en las últimas horas: el gobierno nacional le suspendió el evento gratuito en la ex ESMA a pocas horas de que se lleve adelante y rodearon el lugar de camiones hidrantes. Esta insólita situación desencadenó muchas reacciones y el cantante de 18 años recibió el apoyo de mucha gente del ambiente de la música, entre ellos, nada menos que el de Charly García.

La jornada del miércoles 12 de febrero fue impactante para el mundo de la música argentina luego de que el gobierno de Javier Milei haya cancelado el show gratuito de Milo J en la ex ESMA argumentando que no estaban dadas las condiciones. De hecho, el ministro de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona, expuso que presentaron una medida cautelar para suspender el evento "por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes", algo que fue negado por el propio Milo J y todo su entorno, sumado a lo llamativo de la decisión a pocas horas de que comience el recital y el hecho de que generaron miedo rodeando el espacio de policías y camiones hidrantes.

Es por eso que muchos artistas argentinos se solidarizaron con el cantante de 18 años, quien en más de una oportunidad se mostró crítico con el gobierno y militó los derechos humanos, motivo por el cual el evento se iba a realizar en la ex ESMA. Uno de los históricos músicos de rock nacional que se comunicó con él fue nada menos que Charly García, dicho por Aldana Ríos, madre y mánager del joven, quien dialogó con Ernesto Tenembaum.

"La solidaridad ha llegado inmediatamente. Se han comunicado todos sus pares de su género, pero también de otros géneros: Soledad Pastorutti, Yamila Cafrune. Los artistas tienen una lamentable persecución en esta Argentina y que haya este tremendo hecho de censura es muy grave para todos", dijo en primera instancia. "El mismísimo Charly García se ha comunicado con Cami, Nito Mestre. Charly le escribe por medio de su esposa y le dice 'quedate tranquilo ¿sabés las veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Géneris?' Cami no lo podía creer que le esté hablando Charly y diciéndole como 'bienvenido al club' prácticamente", describió.

Charly García es sin dudas uno de los máximos exponentes de la música en Argentina y desde hace tiempo que no brinda recitales ni sale a la calle por decisión de su entorno, ya que prefieren resguardar su salud. Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer un video del artista de 73 años en el Hotel Faena y la historia detrás de su presencia en el lugar causó impacto en el ambiente del rock nacional.

Como consecuencia de algunos problemas de salud, Charly García hace tiempo que no lleva adelante un show. De hecho, el último fue en el año 2019, cuando se presentó en el Luna Park. Más adelante, tocó en el Centro Cultural Kirchner: en 2021, interpretó solo dos canciones tratándose de Esos raros peinados nuevos y Canción para mi muerte.

Tras haberse viralizado un video suyo ingresando a su edificio que causó preocupación en la gente, ahora se dio a conocer uno nuevo: estuvo en el Hotel Faena, una tarotista se lo encontró y su relato llegó a oídos del programa de Juan Di Natale en la Mega 98.3. "Ayer estaba caminando por Buenos Aires, recorriendo con dos amigos de Estados Unidos. Terminamos en Puerto Madero tomando un café en el Hotel Faena y de pronto lo veo a Charly aparecer", contó María Bailac.

"Le hice un video y le empecé a contar a mis amigos americanos quién era, que es la estrella del rock nacional", continuó. En ese momento, le dijo a Charly que era tarotista, le preguntó si quería que le tire las cartas y el músico asintió. "Le salió la justicia que es una carta super linda, que habla justamente que hay una justicia divina que se encarga de todo, que hay que dejarlo en un plano superior", detalló.