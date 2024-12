Migue Granados cruzó al aire al hijo de Suar y anunció lo peor: "Así va a ser".

La polémica por el pesebre viviente que se hizo en OLGA llegó hasta Migue Granados, figura pública que conduce el stream, y el humorista no dudó en soltarle la mano a Toto Kirzner y sus compañeros de Mi primo es así. El descargo de Granados ante el escándalo que despertó todo tipo de opiniones.

Interceptado por un móvil de Desayuno Americano (América TV) Migue Granados habló del escándalo por el pesebre viviente y las críticas del sector católico al stream y remarcó: "Yo lo respeto y que hagan lo que quieran hacer. Para mí cuando se ofende hay que pedir perdón. No tiene nada que ver con el código del streaming. Es algo que excede una red social, es algo moral".

Segundos después, Granados mandó al frente a todo el equipo de Mi primo es así y señaló que "nadie pensó" el sketch y que por eso "hay que pedir perdón". "Si lo hubiésemos pensado, aunque joda uno se la banca. Estoy hablando por los chicos. Para mí está perfecto que los chicos pidan perdón", agregó.

"Tienen que pedir perdón como grupo y así va a ser", cerró tomando partido y diferenciándose del programa de stream. Por otro lado, el magazine de Pamela David se contactó con el hijo de Adrián Suar, quien pronunció su descargo: "Lo fui llevando como se puede, son riesgos que uno toma en algunos espacios humorísticos. Uno experimenta en el stream y sabe que puede venir una reacción del otro lado. No fue de forma peyorativa, es un chiste reciclado que se ha visto varias veces en sátiras y parodias".

"La diferencia es que te puede gustar o no y está perfecto. Es lógico lo que hemos recibido, pero fue en un contexto humorístico. No hubo nombres bíblicos, fueron todos genéricos. Uno sabe que tiene consecuencias. No me sorprende porque cuando uno hace humor tiene una respuesta del público. Son intervenciones artísticas que se nos ocurren a nosotros y no se tiene que meter, no por despreciarla, pero no hace falta, me banco lo que venga", se defendió el joven.

Pepe Cibrián apuró a Migue Granados tras la polémica en OLGA: "Da la cara"

La polémica entre Pepe Cibrián y el streaming OLGA no para de crecer. Luego de que Toto Kirzner pidiera disculpas públicas por su "broma" al aire en su programa emitido por este canal, en donde se burlaba de la famosa entrevista que brindó el productor teatral con Susana Giménez contando el caso de una niña abusada sexualmente y las complicaciones que le ponía el sistema para poder adoptarla, Cibrián apuntó contra Migue Granados, uno de los dueños del canal.

En diálogo con el periodista Fede Flowers, Cibrián volvió a referirse a la polémica y fue letal contra el hijo de Pablo Granados, quien ya brindó declaraciones con Intrusos y aseguró: "Válido absolutamente lo que Pepe entendió porque es su lucha y hay que validarlo. Quedó muy banalizada la lucha inicial solo por reírse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta". Sin embargo, a Pepe no le bastó esto y le exigió a Miguel que tome medidas.

"A mi no me tiene que llamar nadie ni pedirme perdón, le tienen que pedir perdón a la nena, yo siempre fui un medio para hablar de la nena", empezó por decir. Luego, continuó hablando particularmente del rol de Migue Granados como "cara visible" del canal y lo apuró para que saliera a hablar del tema públicamente y tomara medidas al respecto, "como hizo Fantino" con el caso de Neura.

Así, Cibrián lanzó: "Migue no me llamó nada, comentan, me dicen. A mi no me tiene que llamar nadie, él tendría que haber puesto la cara y hacerle frente a la situación. Tiene que hacerse cargo, es brutal lo que hicieron". Por último sentenció: "Es tu programa Granados, da la cara".