Entradas para María Becerra en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca

María Becerra anuncia dos fechas en Movistar Arena. (Crédito de foto: María Becerra))

Tras marcar un hito histórico en el Estadio River Plate, María Becerra, la figura central del pop urbano en Argentina, se prepara para un reencuentro íntimo con su público porteño. La artista confirmó dos presentaciones en el Movistar Arena para los próximos 13 y 14 de noviembre, donde desplegará su nuevo concepto visual y sonoro titulado "Quimera".

Precios de las entradas para María Becerra en el Movistar Arena 2026

El itinerario para conseguir las entradas está definido. El proceso comenzará con una preventa exclusiva para clientes de Banco Macro con tarjetas VISA el jueves 14 de mayo a las 13:00 horas. Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 15 de mayo, también a las 13:00 horas. Aunque los precios específicos de cada sector se revelarán al momento de la apertura de la ticketera, los interesados deberán adquirir sus pases únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

La gran novedad de estas fechas es el formato 360°. A diferencia de sus shows masivos en estadios, la propuesta para el Movistar Arena busca eliminar las distancias. Con un escenario central, la puesta inmersiva permite que el público forme parte de la escena desde cualquier ángulo, creando una experiencia directa y compartida. Según la producción, el diseño está pensado para que el espectador no solo observe el show, sino que se sumerja en la narrativa visual que define esta nueva etapa de su carrera.

Anuncio oficial de María Becerra. (Crédito de foto: María Becerra)

María Becerra y su "Quimera Tour"

María Becerra se ha consolidado como la "Nena de Argentina" gracias a una carrera meteórica que fusiona reggaetón, trap, bachata y R&B. Con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, su impacto trascendió fronteras, llevándola a escenarios como el festival Coachella y Times Square. Recientemente, su universo artístico se expandió con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Quimera, una obra conceptual donde conviven distintos alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, permitiéndole explorar diversas facetas estéticas y performáticas.

Sus funciones en el Movistar Arena formarán parte del "Quimera Tour", la gira que llevará a Becerra por las principales ciudades de Latinoamérica. Después de agotar cuatro estadios River Plate en su historial, estas nuevas fechas representan una oportunidad única para ver a la artista en un entorno que privilegia la cercanía y el detalle técnico, consolidando un 2026 que promete ser el más transformador de su trayectoria profesional hasta la fecha. Y con una carrera que continúa creciendo.