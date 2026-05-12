Preparan una serie de televisión de "Fast & Furious" para la plataforma Peacock

FOTO DE ARCHIVO. El actor Vin Diesel asiste a un evento de Charlize Theron Africa Outreach Project en la zona de Universal City de Los Ángeles, California, Estados Unidos

Por Danielle Broadway y ​Dawn Chmielewski

NUEVA YORK, 12 mayo (Reuters) - Se está desarrollando una serie de televisión basada en la exitosa franquicia cinematográfica "Fast & Furious" para el ‌servicio de contenidos a ‌la carta Peacock, según anunció el lunes NBCUniversal .

Vin Diesel, quien interpreta a Dominic Toretto en las películas, anunció que la serie llegaría a la pequeña pantalla durante una presentación ante anunciantes en el Radio City Music Hall.

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En el evento, Diesel dijo que se estaban preparando cuatro programas de televisión. Un comunicado de prensa de ​NBCUniversal distribuido más tarde ⁠ese mismo día solo mencionaba un programa de "Fast & Furious" ("Rápido y ‌furioso" o "A todo gas" en los países hispanohablantes) en ⁠desarrollo.

El actor dijo que al principio ⁠dudaba en comprometerse con las secuelas de "Fast & Furious", por temor a que continuar la historia sobre un grupo de corredores de automóviles callejeros ⁠pudiera impedir que la película original llegara a considerarse ​un clásico.

Esa preocupación ya ha quedado disipada: este ‌miércoles, el Festival de Cine de ‌Cannes celebrará el 25º aniversario de la franquicia de alta ⁠velocidad con una proyección de medianoche, en la que se le rendirá homenaje en calidad de clásico.

Diesel asistirá a la proyección de Cannes junto a varios de sus compañeros de reparto de ​las películas.

Desde ‌la primera película de "Fast & Furious" en 2001, las 11 películas de la saga han recaudado más de 7.000 millones de dólares en taquillas de todo el mundo.

La celebración de la franquicia va mucho más allá de la pantalla. ⁠Está prevista la inauguración de una nueva montaña rusa de "Fast & Furious" en Universal Studios Hollywood este verano boreal, y hay otra atracción prevista para los parques temáticos de Universal en Orlando, EEUU.

"Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans quieren más", afirmó Diesel, señalando que los espectadores de toda la vida están ansiosos por ‌ver la continuación de los personajes y las tramas emblemáticos de la franquicia.

Diesel elogió a Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment & Studios y directora de contenidos, que supervisa la programación cinematográfica y televisiva.

"Tuve que esperar hasta que fuera el momento adecuado", dijo. "El momento adecuado llegó ‌cuando Donna Langley empezó a supervisarlo todo. Fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace ‌sentir a todos ⁠como una familia estarían protegidos en el ámbito televisivo", dijo el actor de 58 años.

El estreno de ​la última película de "Fast & Furious" está previsto para el 17 de marzo de 2028.

Con información de Reuters