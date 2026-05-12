Sergio Ramos acuerda comprar el Sevilla, el club de su infancia: medios

Imagen de archivo del defensa Sergio Ramos, durante un partido de la Liga de Campeones entre el Sevilla y el Lens en el estadio Bollaert-Delelis, Lens, Francia.

El ​exdefensa de la selección española Sergio Ramos está cerca de comprar el ‌Sevilla, el club ‌de su infancia, después de que junto al grupo inversor Five Eleven Capital llegó a un acuerdo con los principales accionistas del equipo, según informaron este martes los medios españoles.

El diario El País informó ​de que el ⁠acuerdo, por unos 400 millones de ‌euros (470 millones de dólares), abarca ⁠el 80% del total ⁠de las acciones del club andaluz a un precio estimado de 3.500 euros por acción.

La ⁠operación requiere la aprobación de LaLiga ​y del Consejo Superior de ‌Deportes antes de que ‌pueda completarse.

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El Sevilla ha estado siempre ⁠presente en LaLiga desde la temporada 2001-02, pero ahora lucha por evitar el descenso esta temporada tras una mala ​campaña.

El club, ‌que ganó la Europa League en la temporada 2022-23, marca en el puesto 13 en la clasificación, pero está a solo tres puntos ⁠de la zona de descenso a falta de tres jornadas. La temporada pasada acabó el 17, un punto por encima de la zona de descenso.

Ramos, que ganó el Mundial con España y dos Eurocopas, comenzó su carrera ‌en las categorías inferiores del Sevilla antes de fichar por el Real Madrid en 2005 y ayudar al equipo a ganar 22 títulos importantes.

El jugador, de 40 años, ‌regresó al Sevilla en 2023 para disputar una temporada y jugó por última vez en ‌el club ⁠mexicano Monterrey.

Reuters se ha puesto en contacto con el Sevilla y ​Five Eleven Capital para recabar sus comentarios.

(1 dólar = 0,8513 euros)

Con información de Reuters