Sergio Ramos acuerda comprar el Sevilla, el club de su infancia: medios

El exdefensa de la selección española Sergio Ramos está cerca de comprar el Sevilla, el club de su infancia, después de que junto al grupo inversor Five Eleven Capital llegó a un acuerdo con los principales accionistas del equipo, según informaron este martes los medios españoles.
El diario El País informó de que el acuerdo, por unos 400 millones de euros (470 millones de dólares), abarca el 80% del total de las acciones del club andaluz a un precio estimado de 3.500 euros por acción.
La operación requiere la aprobación de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes antes de que pueda completarse.
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El Sevilla ha estado siempre presente en LaLiga desde la temporada 2001-02, pero ahora lucha por evitar el descenso esta temporada tras una mala campaña.
El club, que ganó la Europa League en la temporada 2022-23, marca en el puesto 13 en la clasificación, pero está a solo tres puntos de la zona de descenso a falta de tres jornadas. La temporada pasada acabó el 17, un punto por encima de la zona de descenso.
Ramos, que ganó el Mundial con España y dos Eurocopas, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Sevilla antes de fichar por el Real Madrid en 2005 y ayudar al equipo a ganar 22 títulos importantes.
El jugador, de 40 años, regresó al Sevilla en 2023 para disputar una temporada y jugó por última vez en el club mexicano Monterrey.
Reuters se ha puesto en contacto con el Sevilla y Five Eleven Capital para recabar sus comentarios.
(1 dólar = 0,8513 euros)
Con información de Reuters