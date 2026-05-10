El folklore argentino tiene una nueva voz que está creciendo a una velocidad impresionante. Maggie Cullen, una joven cantante que dio sus primeros pasos en un reconocido programa musical de televisión, pasó por Con Carmen y emocionó al contar el gran presente artístico que está viviendo, con escenarios cada vez más grandes y una gira nacional a punto de comenzar.

Lo que arrancó como una experiencia televisiva se transformó en la puerta de entrada a una carrera que la puso codo a codo con algunos de los nombres más importantes del género. Y todo empezó con un encuentro que le cambió la vida.

El día que conoció a Abel Pintos

Maggie recordó con emoción su paso por el reality musical que le abrió las puertas del mundo artístico. Más allá de la competencia en sí, lo que más valor tuvo para ella fue la posibilidad de conocer a artistas que admiraba desde chica.

Entre ellos apareció Abel Pintos, una figura central en el folklore y la música popular argentina. Lo que empezó como un saludo en un programa de televisión se convirtió en un vínculo artístico real: Pintos la invitó a compartir escenario en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes del país. Para una artista joven y en crecimiento, cantar en ese escenario junto a uno de los referentes del género representa un salto enorme.

"Abel es un ser maravilloso", destacó Maggie durante la entrevista, dejando en claro que la relación trasciende lo profesional y que el apoyo del cantante fue clave en su desarrollo artístico.

Del Teatro Ópera a una gira con banda completa

El crecimiento de Maggie Cullen no se detuvo en la invitación de Pintos. La joven cantante también se presentó en el Teatro Ópera, donde compartió escenario con otros referentes del folklore como Raly Barrionuevo y Ahyre. Cada una de esas experiencias la fue consolidando en un circuito que habitualmente está reservado para artistas con muchos más años de trayectoria.

Ahora, Maggie está por dar otro paso importante: una gira extensa por distintos puntos de Argentina y Uruguay con su banda completa. El grupo está integrado por percusión, violín, guitarra y piano, una formación que le permite llevar un show sólido a cada ciudad.

Las fechas confirmadas incluyen Mar del Plata, Tandil, Azul, Montevideo, Córdoba y Mendoza, entre otras ciudades. Es una agenda ambiciosa para una artista joven, pero que refleja el nivel de convocatoria que viene construyendo show tras show.

La vida en la ruta y el sueño que se cumple

Durante la charla con Carmen Barbieri, Maggie también reveló detalles de cómo es la vida de gira para una artista independiente en la Argentina actual. Lejos del glamour que muchos imaginan, la logística incluye viajes en combi con camas improvisadas en la parte trasera para poder descansar entre ciudad y ciudad, y vuelos cuando las distancias lo permiten.



Esos detalles, contados con naturalidad y sin queja, refuerzan la imagen de una artista que está construyendo su carrera desde abajo, con esfuerzo y con una pasión que se nota en cada palabra. Maggie habló del sueño que está cumpliendo con su música y de la emoción de poder llevar su folklore a escenarios de todo el país acompañada por su banda.

Con escenarios como el Movistar Arena y el Teatro Ópera en su historial, una gira nacional en marcha y el respaldo de figuras como Abel Pintos y Raly Barrionuevo, Maggie Cullen dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad del folklore argentino. Su juventud, su humildad y una voz que conquista a cada público que la escucha la posicionan como una de las artistas a seguir de cerca en los próximos años.