A un mes del Mundial, la lista de la Selección Argentina tiene más certezas que dudas

La Copa del Mundo está cada vez más cerca. En un mes, todo el globo posará sus ojos en la competición que se llevará adelante en Norteamérica y, una vez más, México y Estados Unidos serán sede de un Mundial. Esta vez, Canadá asomará en el horizonte con las intenciones de ser parte del torneo. A tan solo 31 días, más allá de las dudas que subyacen en cuanto a la organización, lo cierto es que hay algo que tiene más preocupados a los argentinos: la lista final.

El entrenador Lionel Scaloni tendría casi definida la lista de convocados, con 22 futbolistas asegurados y solo cuatro lugares por confirmar. La AFA publicó un comunicado en el que confirmó que cada selección debe entregar una nómina preliminar con un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores, incluyendo al menos cuatro arqueros. De esa lista, Scaloni deberá elegir a los 26 que finalmente irán al torneo que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos.

Los nombres ya conocidos aparecen solos: en el arco, Emiliano “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli parecen seguros, mientras que el tercer arquero es una incógnita que disputan Juan Musso. La defensa cuenta con una base sólida, aunque algunos futbolistas arrastran lesiones. Nahuel Molina encendió alarmas por una lesión muscular, y Cristian Romero atraviesa una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha, por lo que su presencia en el Mundial está en duda. Además, están confirmados Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes son los habituales titulares. También se suman Thiago Almada y Nico Paz, mientras que en ataque Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi parecen inamovibles, aunque la participación del capitán todavía no está confirmada y dependerá de su estado físico.

José Manuel López ganó protagonismo tras la grave lesión, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Además, la polifuncionalidad es un factor clave para Scaloni, por eso Nicolás González y Giuliano Simeone tienen asegurado su lugar gracias a su versatilidad en distintas posiciones. Sin embargo, el propio Nico González está complicado.



Mientras estas dudas aparecen, el tiempo para la Copa del Mundo se agota y ahí aparece el fantasma de las lesiones. Nahuel Molina, Nicolás González y hasta Lautaro Martínez empiezan a sufrir por la posibilidad de quedarse sin Mundial. El retorno de Lisandro Martínez significó una grata noticia para el equipo argentino, mientras en el día a día, Scaloni trata de desarmar lo que será el futuro de la Selección Nacional.