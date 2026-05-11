La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026: hay sorpresas de Boca, River y Racing

Beltrán, la gran sorpresa en el arco desde River.

Lionel Scaloni entregó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 integrada por 55 jugadores, entre los cuales hay futbolistas de Boca Juniors, River Plate y Racing. El entrenador, luego, recortará la nómina definitiva a 26 representantes para el torneo en el que integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Las principales novedades pasan por los escogidos de los tres clubes grandes mencionados del fútbol argentino. Es que integran el listado Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Aníbal Moreno por el lado del "Millonario". En tanto, los del "Xeneize" son Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda. En la "Academia" figuran Facundo Cambeses y Gabriel Rojas.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026: los 55 jugadores de Scaloni

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Beltrán, la gran sorpresa en el arco desde River.

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras.

Gonzalo Montiel - River.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Nicolás Otamendi - Benfica.

Germán Pezzella - River.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Cristian Romero - Tottenham.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Zaid Romero - Getafe.

Facundo Medina - Olympique de Marsella.

Marcos Acuña - River.

Nicolás Tagliafico - Lyon.

Gabriel Rojas - Racing.

Mediocampistas

Máximo Perrone - Como.

Leandro Paredes - Boca.

Guido Rodríguez - Valencia.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Alan Varela - Porto.

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Giovani Lo Celso - Betis.

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest.

Emiliano Buendia - Aston Villa.

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo.

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami.

Nicolás Paz - Como.

Franco Mastantuono - Real Madrid.

Thiago Almada - Atlético de Madrid.

Tomás Aranda - Boca.

Nicolás González - Atlético de Madrid.

Alejandro Garnacho - Chelsea.

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid.

Matías Soulé - Roma.

Claudio Echeverri - Girona.

Gianluca Prestianni - Benfica.

Santiago Castro - Bologna.

Lautaro Martínez - Inter de Milán.

José Manuel López - Palmeiras.

Julián Álvarez - Atlético de Madrid.

Mateo Pellegrino - Parma.

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