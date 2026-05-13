China advierte sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán antes de la cumbre entre Trump y Xi

Una bandera de Taiwán ondea en Taipéi, Taiwán

China reiteró ​el miércoles su firme oposición a la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, y pidió a Washington que respete sus compromisos antes de la llegada del ‌presidente estadounidense, Donald Trump, a la ‌cumbre en Pekín.

La cuestión de Taiwán, gobernado democráticamente, que China considera parte de su territorio, y la venta de armas a Taipéi se debatirán sin duda durante las reuniones de dos días que mantendrán esta semana Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales. En diciembre, el Gobierno de Trump anunció un paquete de armas ​por valor de 11.000 ⁠millones de dólares para Taiwán, el mayor de la historia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Zhang Han, portavoz de la ‌Oficina de Asuntos de Taiwán de China, dijo que Taiwán es un ⁠asunto interno y una cuestión que atañe al pueblo ⁠chino.

"Nos oponemos firmemente a que Estados Unidos mantenga cualquier tipo de vínculo militar con la región china de Taiwán, y nos oponemos firmemente a que Estados Unidos venda armas a la ⁠región china de Taiwán. Esta posición es coherente e inequívoca", dijo en Pekín.

Taiwán ​es el "núcleo de los intereses fundamentales de China" y cumplir los ‌compromisos adquiridos por sucesivas administraciones estadounidenses son "obligaciones internacionales ‌que la parte estadounidense está obligada a cumplir", añadió Zhang.

Estados Unidos no se ⁠pronuncia oficialmente sobre la soberanía de Taiwán en virtud de la política de "una sola China" de Washington, pero reconoce, sin aceptarla, la postura de Pekín de que la isla pertenece a China.

GASTO EN DEFENSA DE TAIWÁN

Trump visitará China menos de una semana después de que el ​Parlamento de Taiwán, ‌controlado por la oposición, aprobara solo dos tercios de un presupuesto especial de defensa de 40.000 millones de dólares que había solicitado el presidente Lai Ching-te, financiando la compra de armas estadounidenses pero recortando programas nacionales como los drones.

Un alto representante estadounidense dijo el domingo que Estados Unidos estaba decepcionado por la ⁠aprobación de un gasto en defensa inferior a lo que Washington considera necesario.

Un alto responsable de seguridad taiwanés dijo a Reuters que el mayor riesgo para Taipéi era que Pekín utilizara ese presupuesto reducido como moneda de cambio con Trump.

China podría "argumentar que la legislatura de Taiwán se opone a la compra de armas y que Estados Unidos debería respetar la voluntad del pueblo taiwanés, con el fin de persuadir al presidente Trump para que detenga o reduzca el apoyo en materia de ‌defensa a Taiwán", añadió el responsable.

Reuters informó en marzo de que podría aprobarse un segundo paquete de armas, por valor de unos 14.000 millones de dólares, tras el regreso de Trump de China, pero su situación actual no está clara.

El martes, Lai, que rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín, dijo en la Cumbre de la Democracia de Copenhague que la isla es una "nación ‌soberana e independiente" y un faro de la democracia que no cederá ante la presión.

Zhang dijo que Taiwán es una parte de China que nunca ha sido, ni será jamás, un país.

"Nuestra determinación ‌de oponernos a la ⁠independencia de Taiwán es firme como una roca, y nuestra capacidad para aplastar la independencia de Taiwán es inquebrantable", afirmó.

China nunca ha renunciado al uso ​de la fuerza para someter a Taiwán a su control, pero afirma que su opción preferida es la "reunificación pacífica".

Con información de Reuters