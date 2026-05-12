Trump hablará con Xi sobre la venta de armas a Taiwán y sobre Lai, magnate hongkonés encarcelado

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el presidente chino Xi Jinping en el marco de la cumbre de la APEC, en Busan, Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que esta semana abordaría en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, el tema de la venta de ‌armas a Taiwán y el caso del ‌magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, actualmente encarcelado.

"Voy a mantener esa conversación con el presidente Xi", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre el apoyo de larga data de Washington a la defensa de Taiwán.

"Al presidente Xi no le gustaría que lo hiciéramos, y voy a mantener esa conversación. Esa es una de las muchas cosas de las que hablaré."

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

China reclama como propia la isla gobernada democráticamente, una afirmación que Taiwán rechaza. ​Washington sigue una "política de una ⁠sola China", reconociendo la posición de China pero sin pronunciarse sobre la soberanía de Taiwán.

Estados ‌Unidos es el principal valedor internacional de Taiwán y está obligado por ley ⁠a ayudar en su defensa.

Las transferencias de armas han sido ⁠durante mucho tiempo una fuente de fricción en las relaciones entre Estados Unidos y China. En diciembre, Trump anunció el mayor paquete de armas estadounidense de la historia para la isla, por valor ⁠de más de 11.000 millones de dólares.

En los últimos días, los asesores del presidente ​republicano han instado a Taiwán a destinar aún más fondos a su ‌defensa, y un alto cargo estadounidense dijo que ‌la cumbre entre Trump y Xi no suponía ningún cambio en la política hacia ⁠Taiwán.

En declaraciones a los periodistas, Trump reiteró sus dudas de que la tensión en torno a la isla estalle durante su presidencia.

"No creo que suceda", dijo, sin dar más detalles. "Creo que todo irá bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Él sabe que no quiero que ​eso pase".

En Taipéi, ‌el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, Hsiao Kuang-wei, dijo que el Gobierno de Trump ha seguido reafirmando su apoyo, incluido el paquete de armas de 11.000 millones de dólares de diciembre.

"Seguiremos reforzando la cooperación con EEUU, creando fuerzas de disuasión eficaces y manteniendo conjuntamente la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", ⁠dijo a los periodistas.

SE ABORDARÁ EL ENCARCELAMIENTO DE LAI

Trump afirmó que plantearía a su homólogo chino el caso de Lai, un veterano defensor de la democracia y el crítico más acérrimo de China en Hong Kong.

Lai fue condenado en febrero a 20 años de cárcel por dos cargos de conspiración para colaborar con fuerzas extranjeras y un cargo de publicación de material sedicioso.

"Jimmy Lai causó muchos problemas a China. Intentó hacer lo correcto. No tuvo éxito, fue a la cárcel, y a la gente le gustaría que ‌saliera, y a mí también me gustaría. Así que volveré a sacar el tema", dijo Trump, que añadió que ya había planteado anteriormente el caso de Lai a China.

El caso de Lai suscitó preocupación a nivel mundial por la represión en materia de seguridad nacional en Hong Kong, lo que refleja en parte su prominencia como fundador del periódico Apple Daily, ahora cerrado. Algunos gobiernos extranjeros y grupos internacionales de ‌derechos humanos criticaron el impacto de la ley de seguridad en Hong Kong.

Trump también dijo que hablaría sobre el caso del fundador de la Iglesia Zion, el pastor Jin Mingri, que fue detenido a finales del ‌año pasado.

La represión contra ⁠la Iglesia Sión se produjo tras la entrada en vigor de nuevas normas del principal organismo regulador de la religión en China que prohibían la predicación ​en internet no autorizada o la formación religiosa por parte del clero, así como la "colusión con el extranjero".

Con información de Reuters