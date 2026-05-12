Irán dice que podría enriquecer uranio hasta alcanzar el grado armamentístico si es atacado

Una mujer iraní camina junto a un mural antiisraelí en una calle de Teherán, Irán

​El portavoz del Parlamento iraní Ebrahim Rezaei dijo el martes que el país podría ‌enriquecer uranio hasta ‌alcanzar una pureza del 90%, un nivel considerado apto para la fabricación de armas, en caso de que Irán fuera atacado de nuevo.

"Una de las opciones de Irán en caso de otro ataque podría ser el enriquecimiento al ​90%. Lo analizaremos ⁠en el Parlamento", publicó Rezaei, portavoz de ‌la comisión parlamentaria de seguridad nacional ⁠y política exterior, en ⁠la red social X.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el lunes que el alto el fuego vigente ⁠entre EEUU e Irán se encontraba "en ​estado crítico" tras rechazar una ‌propuesta iraní, lo que pone ‌de relieve lo frágiles que siguen siendo ⁠los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

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El pasado mes de junio, Trump dijo que las instalaciones nucleares de Irán habían sido "destruidas" ​por ‌los ataques estadounidenses e israelíes durante una guerra de 12 días, limitando gravemente la capacidad de Irán para enriquecer uranio.

El destino de unos 400 kilos de ⁠uranio enriquecido al 60%, a un paso técnico del material de grado armamentístico del 90%, sigue sin estar claro.

Las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses apuntan a que el programa nuclear de Teherán no se verá significativamente obstaculizado a menos que ‌se elimine o destruya esa reserva de uranio altamente enriquecido.

La cuestión nuclear ha sido un punto clave de discordia en las conversaciones entre EEUU e Irán para poner fin al conflicto que ‌comenzó a finales de febrero. Teherán quiere que los temas nucleares se traten en una fase posterior, ‌mientras que ⁠Washington insiste en que Irán debe trasladar sus reservas de uranio altamente ​enriquecido al extranjero y renunciar al enriquecimiento nacional.

Con información de Reuters