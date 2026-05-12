La UE alcanza un acuerdo provisional para hacer frente a la escasez de medicamentos esenciales

La foto de la ilustración muestra varias píldoras medicinales en su envase original en Bruselas, Bélgica

​El Parlamento Europeo anunció el martes que había alcanzado ‌un acuerdo ‌provisional para reforzar el suministro de medicamentos esenciales en el bloque, aumentando la producción dentro de Europa y reduciendo la dependencia de ​países no ⁠pertenecientes a la UE.

Las ‌medidas recogidas en el ⁠texto acordado se ⁠centran en medicamentos críticos como los antibióticos, la insulina y ⁠las vacunas, y tienen ​como objetivo ampliar ‌la capacidad de ‌fabricación de la UE.

El acuerdo ⁠provisional llega en un momento crítico para el bloque, que se ha ​visto obligado ‌a tomar medidas urgentes para garantizar el acceso futuro a nuevos medicamentos, mientras las políticas ⁠de precios de EEUU siguen sacudiendo el sector farmacéutico.

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El acuerdo debe ser aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo Europeo antes de ‌que las nuevas normas puedan entrar en vigor.

Emer Cooke, directora de la Agencia Europea de Medicamentos, instó el mes ‌pasado a las autoridades regionales de la UE a colaborar más ‌estrechamente ⁠para garantizar el acceso a los medicamentos.

Con información de Reuters