Beneficios ANSES para jubilados: descuentos de hasta 25% en supermercados y farmacias

Los descuentos se aplican automáticamente al pagar con la tarjeta de débito donde cobrás tu haber.

Con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables, la ANSES volvió a potenciar su red de descuentos y reintegros automáticos para mayo. El programa alcanza a millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales en toda la Argentina.

Los descuentos se aplican automáticamente al pagar con la tarjeta de débito donde cobrás tu haber. No tenés que inscribirte ni presentar cupones. El sistema reconoce tu beneficio en el momento de la compra.

Descuentos por rubro

Uno de los ejes centrales del programa se concentra en la compra de alimentos y productos de primera necesidad. Según el esquema vigente:

En supermercados, los descuentos arrancan en el 10% y pueden llegar hasta el 20% o 25% según la cadena y el banco. En perfumería y limpieza, el ahorro puede ser de hasta el 20%. En farmacias, hay promociones especiales según cada entidad bancaria. En combustibles, también hay beneficios adicionales en determinadas entidades.

En muchos casos, las cadenas participantes eliminan los topes de devolución. Eso significa que ahorrás más cuanto más comprás.

Banco Nación: 5% adicional con BNA+ y MODO

El Banco Nación es una de las opciones más robustas para maximizar ahorros. Quienes cobran allí sus prestaciones pueden acceder a un 5% adicional de reintegro con compras mediante la app BNA+ usando MODO. Las compras se pueden hacer con tarjeta de débito o crédito.

Los descuentos aplican en cadenas como Carrefour, Coto, ChangoMás, Disco, Jumbo, Día, La Anónima, Josimar y Vea, entre otras.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y cuotas sin interés

Banco Galicia desarrolló uno de los paquetes promocionales más agresivos para jubilados y pensionados. Ofrece hasta 25% de descuento en supermercados y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés.

El reintegro mensual tiene un tope de 20.000 en supermercados y 12.000 en farmacias y ópticas. Se puede usar con tarjeta de débito o crédito. Esta propuesta apunta no solo al ahorro cotidiano, sino también a facilitar el acceso a productos vinculados con la salud, un rubro de alta incidencia para adultos mayores.

En supermercados el ahorro arranca en el 10% y puede llegar al 25% con promociones bancarias.

Banco Supervielle: promociones por rubro y por día

Banco Supervielle estructura sus promociones de manera segmentada por días y sectores comerciales. Los martes hay 20% de descuento en supermercados seleccionados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope es de 25.000 con tarjeta y 15.000 mediante QR.

Además, ofrecen 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% en combustibles. Este esquema busca incentivar tanto las compras presenciales como las digitales.

Cuenta DNI y Banco Provincia: ahorro para familias bonaerenses

En la provincia de Buenos Aires, quienes cobran sus haberes a través del Banco Provincia pueden acceder a descuentos mediante la billetera virtual Cuenta DNI.

Las promociones incluyen un 5% de descuento en supermercados con compras mediante QR o Clave DNI. El tope semanal es de $5.000. Es compatible con otras promociones. Los comercios incluidos son Día, Carrefour, ChangoMás, Toledo y Nini, entre otros. Cuenta DNI continúa consolidándose como una de las plataformas de ahorro más utilizadas en sectores populares.

Cómo consultar los comercios adheridos

Los beneficiarios pueden verificar la lista actualizada de locales participantes a través de los canales oficiales de ANSES, los sitios web bancarios, las aplicaciones móviles como Cuenta DNI o BNA+, y las plataformas de promociones bancarias.

Allí se detallan los comercios participantes, los días promocionales, los rubros, los medios de pago habilitados y los topes de reintegro.