Víctor Hugo Morales le dijo a Milei quién es el miembro de LLA que podría "apuñalarlo por la espalda".

El gobierno de Javier Milei está viviendo un período muy oscuro: además de la crisis económica que impacta de lleno en el bolsillo de los argentinos, está también la crisis política por los escándalos que rodean a Manuel Adorni. El jefe de gabinete está siendo investigado por haber hecho expendios que no tienen sentido dentro del patrimonio previamente declarado, razón por la cual se inició una investigación en su contra.

A pesar de todo lo mencionado, el presidente tomó una postura inalterable: defender la inocencia de uno de sus funcionarios más acérrimos y mantenerlo en su puesto, aún cuando puertas adentro hay quienes no están del todo de acuerdo con esto. Una de las muestras más claras las dio Patricia Bullrich, cuando en diálogo con Eduardo Feinmann instó al exvocero a que entregue cuanto antes su declaración jurada para esclarecer los hechos, algo que habría devenido en una discusión con el jefe de estado.

Patricia Bullrich podría "clavarle un puñal por la espalda" a Milei según Víctor Hugo.

Es en ese sentido que Víctor Hugo Morales, este lunes por la tarde y como invitado en Sin Reloj (Carnaval Stream), decidió hacerle una advertencia a Milei respecto de las acciones que la legisladora por La Libertad Avanza podría llevar adelante, incluyendo una eventual "traición".

¿Qué dijo Víctor Hugo Morales sobre Patricia Bullrich?

En determinado momento, Lautaro Maislin le consultó al histórico relator "para quién juega Patricia Bullrich" teniendo en cuenta que su integración al bloque de La Libertad Avanza fue a partir de la segunda vuelta de las elecciones del 2023, por lo que la une al primer mandatario más una alianza política que una concordancia en los valores estrictamente liberales y/o libertarios.

"Para ella y para Clarín, siempre", señaló Víctor Hugo, subrayando que "juega para el poder central, para el estabilshment, pero juega para ella con mucha osadía y con mucha capacidad de traición". Con relación a esto último, sostuvo que "es capaz de clavarle un puñal en la espalda, políticamente hablando, a quien sea", mencionado que "lo hizo hasta con Macri, la última vez cuando se pasó a Milei, y está a punto de hacerlo con Milei para pasarse con Macri" porque, según él, ella estaría viendo "que en el futuro posiblemente le sirva más la estructura macrista que la que está quedando de Milei, que cada día es menos".