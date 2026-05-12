Vaca Muerta: un "boom" desigual e incierto, con sello del modelo Milei-Caputo

Si hay una provincia insignia del modelo económico de Javier Milei-Luis Caputo, esa es Neuquén. Boom petrolero y exportador, motor energético del país, tierra de oportunidades, ¿el futuro de la Argentina? Una mirada en profundidad sobre la provincia permite apreciar en la cara oculta del paraíso neuquino algunas de las peores características o consecuencias del modelo Milei: desigualdad, destrucción de empleos registrados, caída extrema del consumo y, por supuesto, su consecuente impacto en las encuestas. Según una reciente encuesta de la consultora patagónica Doblepe, en la provincia la imagen negativa de la gestión de Milei creció del 51,3% en marzo al 59,2% en abril.

Neuquén aparece en el top tres de distritos nacionales con mejor ingreso per cápita familiar, según un informe de la consultora Focus Market. Está entre las ganadoras en la foto de la desigualdad entre distritos, que muestra una brecha de más del 200% entre provincias, con el consecuente impacto en el consumo. El crecimiento medido en dólares no se distribuye de forma equitativa. Y no representa estabilidad económica, inversión y mayor formalización laboral para todos. Ni siquiera al interior mismo de los distritos ganadores.

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En uno de los comportamientos más llamativos del modelo de Milei-Caputo, el sector minería y petróleo está destruyendo empleo registrado. A lo largo de todo 2025 solamente tuvo un saldo positivo en la cantidad de trabajadores formales en el mes de abril. El resto de los once meses del año, destruyó puestos laborales registrados. En enero de 2026, también. El saldo entre enero del 25 y enero del 26 muestra para el sector un acumulado de 8.034 empleos formales destruidos.

En consonancia, también Neuquén muestra una caída en el empleo registrado en los últimos tres años. Desde el pico, anotado entre marzo y abril de 2023, con 10.072 trabajadores formales, hasta los niveles de fines de 2025, con 8.187 empleos registrados, hubo una destrucción de 2.659 puestos de trabajo regularizados.

La situación tiene, por supuesto, su correlato en el consumo. La Asociación de Industria y Comercio de Neuquén (ACIPAN), detalló en un informe realizado entre el 15 y el 25 de abril revelado por Página 12 que las ventas en el primer bimestre de 2026 cayeron 10,6% interanual. Además, el 83% de las empresas relevadas perdieron ventas y sólo el 17% tuvo más movimientos. Y las perspectivas a futuro no son buenas: cinco de cada diez comercios dicen que lo peor de la crisis está por venir. ¿Por qué el pesimismo? El 80% respondió que por la baja demanda interna.

Ante este panorama, las encuestas de opinión reflejan un lógico crecimiento de la imagen negativa para la gestión libertaria. Según el sondeo de Doblepe realizado en toda la provincia, Milei atraviesa un momento crítico ante la opinión pública neuquina. La calificación "Muy Mala" creció casi 10 puntos de marzo a abril. Y la opción "Buena" retrocedió significativamente, con una caída del 23.9% al 16.0% en el mismo período.

El estudio muestra, por supuesto, las particularidades del caso neuquino. En el capítulo laboral, el foco de conflicto no es la estabilidad, sino el poder de compra. El temor a que el "sueldo siga perdiendo contra la inflación" se consolidó en abril como la principal preocupación: pasó del 61,5% al 66%. Y el miedo a la informalidad ("trabajar en negro") creció del 5.5% al 15.0%. Además, el desempleo se mantiene a tope como la principal preocupación de los neuquinos, con el 35,4% de las menciones, aunque el dato más relevante es el salto de la corrupción en ese ranking, que pasó del 17,4% de las menciones en marzo al 31,1% en abril, impulsado por el caso Adorni, calificado como un "escándalo" por el 47,6% de los encuestados.

Ante la consulta por la situación económica personal de los encuestados, el relevamiento muestra un agotamiento de la capacidad de ahorro en los hogares neuquinos. La percepción de una situación "Muy buena" (con capacidad de ahorro y proyección) tuvo un desplome drástico: pasó del 18,3% en marzo a apenas un 5,8% en abril. Por el contrario, la respuesta "Regular" (cubro costos, pero no me sobra nada) subió del 31,2% al 36,9%.

Según destaca el informe de la consultora, en Neuquén la agenda de prioridades cambió ante la crisis de precios. Si bien la vivienda sigue siendo la mayor urgencia, su peso relativo pasó del 40,4% en marzo al 29,1% en abril debido a la irrupción de otros problemas del bolsillo. El reclamo por los salarios y las desigualdades que genera la enorme brecha entre los sueldos petroleros y los sueldos públicos subió del 16,5% al 20,4%.

Si las elecciones fueran hoy, la intención de voto de los neuquinos aparece fragmentada. Milei lidera el ranking con el 25,7%, seguido muy de cerca por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el 23,3%. Mientras que a nivel local, La Neuquinidad, del gobernador Rolando Figueroa, domina el escenario con casi el 40% de los apoyos.