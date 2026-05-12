Una figura de Telefé destrozó a Santiago del Moro: "No me..."

Una figura de Telefe destrozó a Santiago del Moro.

Las nominaciones para el Martín Fierro 2026 trajeron una gran polémica, con ternas robustas y ausencias que llamaron la atención de muchos. En LuzuTV, por ejemplo, Florencia Peña criticó que Marley no aparezca en el listado de conductores aún cuando en ella hay siete candidatos.

“Lo que me parece muy extraño es que hay 14 nominados a mejor conducción y vos no estás”, le señaló la actriz a este durante la emisión en vivo. "Lo que me llama la atención es que en mejor conductora pusieron a todas las conductoras que existen, hay 7 nominadas. En masculino pusieron 4 o 5 y a mí no me pusieron", replicó él, quien luego apuntó con dureza contra uno de sus colegas de mejor presente: "A (Santiago) Del Moro lo ponen siempre”.

Marley no fue nominado al Martín Fierro y se quejó de Santiago del Moro.

"¿Vas a poner a todos y no lo vas a poner a Marley?", cuestonó quien encarnó a Moni Argentino en Casados con Hijos. "En mejor conductora pusieron a todas las conductoras que existen. No quedo nadie afuera", subrayó el hombre que recientemente llevó las riendas de Survivor. "¿Y en los conductores? ¿Hay menos para que se lo gane Del Moro?”, disparó de manera contundente Flor Peña.

Flor Peña criticó a Santiago del Moro

Debido a lo expresado en Luzu, varios movileros interceptaron a Flor Peña para hacerle preguntas al respecto. "Me pareció injusto que (Marley) no esté nominado. Me parece que nominaron hasta al portero y por lo menos podrían haber nominado a Marley". Además, indicó: "Siempre ganan los mismos, me parece aburrido. Martín Fierro eran los que íbamos y estaba lleno de actores y actrices. Te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente, ahora siento que se lo reparten entre los canales".

"El Martín Fierro dejó de tener esa épica o mística que tenía en mi época, no la tiene más. Está todo el mundo criticándolo por todos los canales porque hay algo que no está bien. Perdió la credibilidad, dejé de ir", sostuvo, para luego ahondar: "Antes a lo sumo tenías cuatro personas, que de verdad te lo merecías. Ahora estás ahí para juntar muchos famosos".

Finalmente, dio su opinión sobre Del Moro: "Santiago no lo trata muy bien a Marley, es verdad, lo percibí bastante. Como que no le dá bola, no sé qué pica tienen. Son muy distintos, Marley es una persona extrovertida, graciosa. Del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable. Marley es cercano a la gente, son dos cosas muy diferentes".