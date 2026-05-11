Arbeloa dice que el Madrid debe aceptar el enfado de la afición tras la victoria del Barça

LaLiga - FC Barcelona-Real Madrid

Álvaro ​Arbeloa no se anduvo con rodeos tras una temporada tormentosa del Real Madrid que culminó con el Barcelona celebrando el título de ‌LaLiga ante sus propias narices, ‌y afirmó que el club comprendía la furia de la afición tras la derrota por 2-0 del domingo en el Clásico disputado en el Camp Nou.

La victoria le dio al Barcelona su 29.ª corona de LaLiga a falta de tres jornadas y condenó al Madrid a una campaña sin títulos, culminando un año pésimo para los blancos, durante el que ​Xabi Alonso fue destituido ⁠a mitad de temporada y Arbeloa no logró frenar la caída.

"No podemos ‌decir muchas cosas, porque entendemos la frustración, el desencanto, ⁠lo insatisfechos que tienen que estar con ⁠esta temporada. lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año", dijo Arbeloa a ⁠los periodistas.

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"Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve, somos un equipo ​que hemos caído muchas veces y nos hemos ‌levantado muchas veces, pero ahora mismo ‌entiendo el enfado que pueda tener cualquier aficionado madridista."

La temporada del Madrid ⁠se desmoronó en varios frentes, incluida la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, mientras que las tensiones aumentaron aún más el jueves cuando el capitán Federico ​Valverde fue al ‌hospital tras una pelea en el vestuario con su compañero Aurélien Tchouaméni.

Arbeloa afirmó que no se puede bajar el ritmo a pesar de que la lucha por el título haya terminado, e instó a sus jugadores a ser profesionales y honrar el ⁠escudo en los tres últimos partidos que quedan en el calendario.

"(Encaremos los próximos partidos) con más responsabilidad todavía sabiendo que nuestra temporada ha acabado hoy. Lo que no podemos hacer es dejarnos, son tres partidos que tenemos que salir a ganarlos", dijo.

"Defendemos algo que es mucho más grande que todos nosotros, más grande que nuestro prestigio, que es el escudo del Real Madrid", añadió.

Cuando ‌se le preguntó si el Madrid necesitaba una reconstrucción, respaldó a sus jugadores.

"Tenemos una gran plantilla; de la que podemos sacar mucho rendimiento. Está claro que no ha sido nada fácil también, y no quiero que suene a excusa con todo lo que ha pasado en los últimos meses, (el hecho de ‌que hemos tenido) muchísimas bajas de jugadores importantes."

"El club siempre va a buscar mejorar, dentro de que tenemos una plantilla con jugadores muy muy buenos, que cualquier equipo ‌de Europa querría", ⁠dijo Arbeloa.

Sobre su propio futuro, Arbeloa dijo que las conversaciones llegarían más adelante.

"Ya sabéis que seguramente tengamos una conversación ​con el club como es normal, ahora mismo lo que quiero es que el equipo acabe bien (...) y lo que depare el futuro lo veremos".

Con información de Reuters