Pablo Zabaleta ocupará un sorpresivo rol en el Mundial 2026: qué hara el ex lateral de la Selección Argentina

Qué rol tendrá Pablo Zabaleta durante el Mundial 2026.

Pablo Zabaleta ocupará un sorpresivo rol durante el Mundial 2026: este lunes, a un mes del inicio de la competencia, la FIFA lo confirmó como uno de los integrantes del Grupo de Estudio Técnico (GET) que trabajará analizando los 104 partidos del certamen mediante herramientas avanzadas de rendimiento y recopilación de datos en tiempo real. En esta nueva experiencia, el ex lateral derecho de la Selección Argentina, quien actualmente es segundo entrenador en el equipo nacional de Albania, tendrá acceso durante los encuentros a seis ángulos de video y miles de puntos de información en directo, tanto desde posiciones tácticas ubicadas en los estadios como desde una sala de rendimiento instalada en Miami. Además, los integrantes del GET también serán responsables de elegir a los ganadores de los premios oficiales del torneo.

El panel estará supervisado por Arsène Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, y será dirigido por Pascal Zuberbühler, especialista sénior en fútbol de la entidad, junto con Tom Gardner, responsable del área de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico (FPI). Ambos trabajarán junto a un equipo conformado por analistas de fútbol, ingenieros, científicos de datos y especialistas en rendimiento distribuidos entre Miami, Dallas y Manchester, en el Reino Unido.

Pablo Zabaleta integrará el GET durante el Mundial 2026: qué es y quiénes lo acompañan

Los nombres elegidos para integrar el GET son de figuras vinculadas al fútbol internacional de distintas generaciones y continentes: entre ellos, se encuentran Otto Addo, Tobin Heath, Jürgen Klinsmann, Jayne Ludlow, Michael O’Neill, Gilberto Silva, Jon Dahl Tomasson, Paulo Wanchope, Aron Winter además de Zabaleta, el único representante argentino.

Durante el Mundial, la FIFA pondrá a disposición de las transmisiones televisivas, el público online, las selecciones participantes y los propios jugadores una serie de parámetros y datos de rendimiento considerados los más avanzados en la historia de la competencia. El sistema, desarrollado por el equipo de FPI, ofrecerá estadísticas e información táctica para enriquecer el análisis de los partidos mediante contenidos visuales específicos que podrán verse tanto durante como después de cada encuentro.

Con Pablo Zabaleta, los integrantes del GET, el panel especializado en datos que trabajará en profundidad sobre el Mundial 2026.

La entidad también detalló que ese material será presentado a través de formatos de realidad aumentada y gráficos tradicionales, con el objetivo de ampliar la comprensión táctica y estadística del juego. Según explicaron desde el ente que regula el fútbol a nivel internacional, la iniciativa apunta a brindar una nueva dimensión analítica sobre el desarrollo de los partidos y el rendimiento de los equipos y futbolistas a lo largo del torneo. "El Grupo de Estudio Técnico ayuda a identificar tendencias en el juego, prepara a las futuras generaciones para desarrollar el fútbol y contribuye a hacer de este un deporte más emocionante poniendo de relieve las cualidades que los jugadores necesitarán en el futuro", afirmó Wenger.



"Con un nivel sin precedentes de datos de alta calidad, el GET podrá describir, analizar e interpretar lo que acontece sobre el terreno de juego de una manera que inspire tanto a los expertos técnicos como a los aficionados al fútbol. No solo estamos recabando más datos que antes, sino que estamos tratando de hallar el equilibrio óptimo entre conocimientos especializados y datos. Simultáneamente, queremos compartir nuestras observaciones técnicas en tiempo real durante el torneo", concluyó el ex entrenador del Arsenal.

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