La diseñadora textil Camila Castro Grinstein creó una pieza única.

El café es una de las infusiones que muchos eligen para empezar el día, pero también es un ritual de encuentro en distintos puntos de Buenos Aires. En este contexto, la diseñadora textil Camila Castro Grinstein creó una pieza única: una taza especial para la bebida, fabricada a partir de de las borras de café.

La iniciativa surgió en 2021, mientras Camila cursaba en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí le tocó investigar sobre materiales alternativos y sustentables.

A partir de ese momento se preguntó que podría hacer con las borras de café, un residuo orgánico que llega a representar el 46% de la basura en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta innovadora de Etimo Biomateriales busca impulsar la economía circular mediante la producción de materiales 100% biobasados y biodegradables hechos con residuos gastronómicos.

Para ello, recogen desechos de distintas cafeterías, que combinan con aglutinantes para convertirlo en el material que luego es moldeado en su taller. Hoy en el proyecto trabajan más de 20 cafeterías porteñas, que intercambian sus residuos por productos terminados.

Cómo nacieron las tazas de borra de café

Sin embargo, el desarrollo de las tazas no fue inmediato, sino que requirió de largo proceso de investigación. La creadora indicó que le "llevó como dos años" el desarrollo de recipientes de 250 ml y 110 gramos. Su objetivo era reemplazas plásticos descartables altamente contaminantes dentro del circuito gastronómico.

“Pensamos en los vasos descartables, que son altamente contaminantes, y en la posibilidad de armar una alternativa a esos plásticos”, señaló en diálogo con TN. Los materiales también aportan una dimensión sensorial que fortalece la identidad de los productos, ya que conservan el color y el aroma del café.

Dónde conseguir las tazas de borra de café

Las tazas se venden a través de la web de Etimo por $ 13.300. El modelo con tapa, ideal para quienes desean un café para llevar cuesta $ 18.800. Su vida útil es de unos seis meses a un año en uso habitual. Luego, se puede compostar sin problema.

"Trabajamos con procesos industriales de peletizado y de moldeado por inyección”, precisó Castro Grinstein. La borra primero se seca y se transforma en pellets para después moldearse con calor y presión, igual que muchos plásticos convencionales. Cuando el material está listo, se puede producir una taza cada tres minutos.

El proceso productivo

Según comentó la creadora, el proceso productivo demora entre 30 y 40 días desde la recolección de la borra hasta la entrega de las tazas terminadas. Además, la capacidad creció de manera rápida. “Hasta hace poco era de 1500 tazas por mes y ahora la pudimos ampliar a 5000 tazas por mes”, explicó la emprendedora.