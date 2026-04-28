Un pedacito de París en Buenos Aires: así es la cafetería francesa escondida en plena ciudad.

Hay una cafetería francesa escondida en Buenos Aires que es ideal para visitar una tarde y sentirse como en París. La ciudad está llena de rincones con estilo parisino y este café es uno de ellos.

Se trata de Cocu Bulangerie, una panadería francesa auténtica ubicada en el barrio porteño de Palermo, creada por franceses con la idea de replicar el pan y la pastelería tradicional de su país.

Ofrecen recetas 100% francesas y artesanales, pan y pastelería hechos en el momento y un horno a la vista, para poder ver cómo es todo el proceso de cocción. "Escondida en una galería, después de pasar por un pasillo con muchas plantas, te encontrás con un pequeño contenedor de la cafetería francesa", cuenta la creadora de contenido Carol Fernández.

"El lugar ofrece un ambiente acogedor, paz y tranquilidad, compartiendo espacio con una galería, una tienda y un bar de té", agrega. Está ubicada en Gorriti 4865, Palermo.

Abre de lunes a sábados de 11 a 20 horas y los feriados de 14 a 20, aunque los horarios de feriado pueden verse modificados. Además, en el mismo barrio hay otra sede de la cafetería que cuenta con un local todavía más amplio.

Cocu Bulangerie: menú y precios de los más vendidos

Viennoiserie (lo más pedido)

Croissant: $5.500.

Croissant con almendras: $6.300.

Roll de canela: $6.200.

Scon de queso: $7.000.

Pan de chocolate: $6.700.

Cannelé: $2.800 - $3.500.

Pastelería

Éclairs (varios sabores): $8.300.

Lemon pie: $8.900.

Crumble de frutos rojos: $8.900.

Tarta de pera (Bourdaloue): $8.900.

Cafetería