América estalla con esta interna.

El clima en los pasillos de América TV está que arde. Lo que hace poco más de un año arrancó como un proyecto ambicioso, el desembarco de Sergio Lapegüe en las mañanas del canal con Lape Club Social, terminó convertido en un avispero de egos, malestar y movimientos de poder.

La interna quedó expuesta al aire en Los Profesionales de Siempre, donde Flor de la V se encargó de poner sobre la mesa los detalles de una crisis que venía cocinándose puertas adentro. Y, como suele pasar en la tele, el detonante final fue una cifra.

La crisis que hay en Lape Club Social

Según relató la conductora, todo se aceleró cuando Pablo "Chato" Prada tomó las riendas de la producción y empezó a mover el tablero. "Cuando empezaron a hacer cambios en el programa, surgieron los problemas y cayeron cabezas. Hay un productor que Lapegüe trajo de El Trece, pero ahora no trabaja más, es uno de los que voló porque el Chato empezó a meter mano", contó Flor. Los hombres de confianza del conductor empezaron a quedar afuera y, con ellos, cambiaron las prioridades del equipo.

Hay una fuerte crisis entre Sergio Lapegüe y Mauro Szeta.

La crisis entre Lapegüe y Mauro Szeta

En ese reacomodamiento, una figura ganó terreno y, de paso, incomodó al dueño del ciclo. "A partir de la llegada del Chato, ahí hay alguien que empieza a tener mucho protagonismo en el programa: Mauro Szeta, que también se fue de un canal líder buscando un crecimiento. Muchos temas importantes los hacía él y no Lapegüe", deslizó la conductora. El cronista de policiales, ex Telefe, se había transformado en el preferido del nuevo productor.

Pero el verdadero punto de quiebre fue económico y, sobre todo, familiar. Lapegüe habría estallado al enterarse de cuánto cobraba su panelista. "Lape se enojó mucho cuando se enteró lo que cobraba Mauro Szeta. Más aún cuando entre todas las cabezas que pidieron estaba la hija. Ahí dijo: 'Si se va Micaela, me voy yo'", reveló Flor de la V.

Y soltó la frase que resume todo el escándalo: el panelista "gana el doble que el conductor". Con su hija Micaela en la lista de bajas y con un policial cobrando más que él, el malestar de Sergio se volvió imposible de disimular.

La trama tuvo, además, un costado íntimo. Según la animadora, el propio entorno de Lapegüe venía encendiendo luces de alerta: "La mujer de Lapegüe, Bochi, le decía que tenga cuidado con Mauro". Y el desenlace ya se intuye. Tras la salida de Marina Calabró, el ciclo perdería otra de sus figuras: "Se fue Marina Calabró y ahora se va Mauro Szeta, que se iría al programa de Mariana Fabbiani", sentenció.