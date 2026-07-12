Milei se prepara para una gira internacional y viajará a Brasil para apoyar a Bolsonaro

El Día de la Independencia, Javier Milei estaba eufórico. No era por el besamanos de los 13 gobernadores que lo escoltaron en Tucumán ni por haberle pagado a los fondos de inversión 4300 millones de dólares. El presidente estaba exultante por el paper sobre economías que despegan o desaparecen que publicó con Demian Reidel, el ex titular de Nucleoeléctrica que se fue denunciado por corrupción y sigue siendo uno de sus interlocutores favoritos. “Ese tipo de delirios es lo que más lo entusiasma”, dice un miembro del gabinete que se acostumbró a tramitar las cosas importantes en otra ventanilla. Lanzado antes de tiempo a la campaña por su reelección, Milei sigue desconectado de la realidad: delega la política del gobierno en su hermana y el manejo económico en Luis Caputo.