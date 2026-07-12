EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

Milei se prepara para una gira internacional y viajará a Brasil para apoyar a Bolsonaro

En VIVO - Actualizado hace 30 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Javier Milei confirmó en una reciente entrevista la gira presidencial que tendrá a fines de julio, que incluirá un viaje a Brasil para respaldar a Flavio Bolsonaro como candidato a Presidente del país vecino. Además, encabezará la inauguración de La Rural 2026, luego irá a Perú, Colombia y Ecuador. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 29 minutos

El delirio consentido de Milei y la amenaza de lo incontrolable

Con soldados de Karina, el gobierno aplica el modelo Caputo para cumplir con Wall Street y dormir a los gobernadores. Los dueños del club de Messi le ganan a Techint el negocio de los gasoductos. Crisis en el empleo: el 90% de los nuevos ocupados no llega a fin de mes. El peronismo y la necesidad de salir del encierro para poder sorprender. Argentina, ¿está de moda?

El Día de la Independencia, Javier Milei estaba eufórico. No era por el besamanos de los 13 gobernadores que lo escoltaron en Tucumán ni por haberle pagado a los fondos de inversión 4300 millones de dólares. El presidente estaba exultante por el paper sobre economías que despegan o desaparecen que publicó con Demian Reidel, el ex titular de Nucleoeléctrica que se fue denunciado por corrupción y sigue siendo uno de sus interlocutores favoritos. “Ese tipo de delirios es lo que más lo entusiasma”, dice un miembro del gabinete que se acostumbró a tramitar las cosas importantes en otra ventanilla. Lanzado antes de tiempo a la campaña por su reelección, Milei sigue desconectado de la realidad: delega la política del gobierno en su hermana y el manejo económico en Luis Caputo. 

Leer la nota completa

Hace 1 hora

El ensayo de Milei para desmantelar la identidad argentina

El Gobierno profundiza una batalla cultural que busca demoler el sentido común nacional y reemplazar la idiosincrasia argentina con ideas importadas.

En la misma semana que se celebra en Argentina el Día de la Independencia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió festejar los 250 años de la independencia de Estados Unidos con un espectáculo de drones en el cielo del Planetario, una puesta en escena que incluyó los típicos bailes y género musicales que vemos en las películas de Hollywood, y una oferta gastronómica típica norteamericana con cookies, chicken tenders, mac and cheese, pizza y papas fritas. 

Leer la nota completa

Hace 2 horas

La economía real se hunde mientras Milei celebra la estabilidad macro

El economista Diego Coatz advirtió que la estabilidad macroeconómica no logra traducirse en una recuperación de la industria, el comercio ni el empleo formal.

La mejora de los indicadores macroeconómicos no alcanza para revertir la crisis de la actividad productiva ni del empleo. En este marco, el director ejecutivo de la consultora Desarrollo Industrial Diego Coatz advirtió que mientras la economía muestra señales de estabilidad macroeconómica, la actividad industrial y el consumo continúan atravesando un escenario de fuerte debilidad.

Leer la nota completa

Hace 16 horas

"Terroristas enemigos de Messi": la exótica "campaña anti argentina" de Milei

El Gobierno retoma una lógica propagandística que remite al Proceso para construir nuevos enemigos internos, mientras articula negocios estratégicos y una narrativa importada sobre terrorismo, seguridad y disputa cultural.
 

Leer la nota completa

Hace 18 horas

Jalil se abraza al modelo Milei: banca la eliminación de las PASO y la reforma del Central

El gobernador catamarqueño profundiza su mimetismo con los libertarios, aunque descarta abandonar el PJ. “Estoy afiliado al peronismo desde el año 83, fui fiscal”, dijo al defender su pertenencia partidaria.

El gobernador catamarqueño ratificó su identificación con el modelo de Milei.

Leer la nota completa

Hace 20 horas

La entrega de secretos nucleares a los Estados Unidos y la privatización del uranio

El sector privado quiere quedarse con el negocio de la exportación de uranio y el Gobierno acelera el desguace de su plan nuclear con el despido de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

Leer la nota completa

10:00 | 11/07/2026

El peronismo cruzó a Milei y sus dichos sobre productos importados: "Ridiculizarnos"

El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel respondió al comentario del Presidente en el que, comparando la economía de Argentina y la de Suiza, nuestro país solo produce biromes y dulce de leche.

Leer la nota completa

00:05 | 11/07/2026

Los tres peores meses de Milei, blindar a Bullrich como su vice y el 65% en contra

En el Gobierno creen que se superó el peor trimestre que tuvieron los libertarios desde diciembre 2023. La furia de Milei, su irascibilidad y los ataques de abril a junio por el caso Adorni que aún sigue dañando a la Rosada. Ahora, buscan convencer a Bullrich para que sea la compañera de fórmula con el objetivo, difícil, de lograr la reelección. 

Leer la nota completa

21:25 | 10/07/2026

Argentina y el Escudo de las Américas pidieron respetar la transición en Colombia

Argentina y otros 12 países reclamaron respetar los resultados de las elecciones en Colombia. El comunicado pidió garantizar una transición democrática y pacífica.

Leer la nota completa

19:33 | 10/07/2026

Milei sigue hundiendo el negocio de las economías regionales

Según Coninagro, las principales actividades afectadas durante mayo fueron la yerba mate, el arroz, hortalizas, maní, mandioca y la producción láctea, hortalizas, vino y mosto. 

Leer la nota completa

19:12 | 10/07/2026

El centro busca activar Diputados con un proyecto de "rescate a las Pymes"

El texto, redactado por Nicolás Massot con firmas de legisladores de Provincias Unidas y otros bloques, busca darle actividad, antes del receso, a la Cámara baja, que se había movido al compás de la caída del ya renunciado Manuel Adorni.

Leer la nota completa

16:03 | 10/07/2026

La insólita defensa de Milei a las importaciones: "Solo comeríamos dulce de leche"

En la previa al partido de Argentina y Suiza por el Mundial 2026, el Presidente esbozó un confuso argumento en el que despreció la producción nacional.

Javier Milei comparó a Argentina con Suiza e hizo una insólita defensa de las importaciones.

Leer la nota completa

14:53 | 10/07/2026

La batalla cultural juega el Mundial 2026

Los comunicadores oficiales y paraoficiales del Gobierno buscan convertir a la selección en un emblema de la guerra cultural de Javier Milei. Mientras amplifican discursos racistas e islamófobos, la conversación global empieza a consolidar una imagen de la Argentina asociada al odio racial. 

Leer la nota completa

14:49 | 10/07/2026

Kicillof se posiciona como el líder de la oposición y tiene mejor imagen que CFK

La consultora Casa Tres posiciona a Axel Kicillof como el principal opositor a Javier Milei. La diferencia de dos dígitos que le saca a Cristina Fernández.

Leer la nota completa
Trending
Fórmula 1
Fórmula 1: Mercedes reveló cuál fue el problema que le arruinó el GP de Gran Bretaña a Kimi Antonelli
Las más vistas