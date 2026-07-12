Javier Milei confirmó en una reciente entrevista la gira presidencial que tendrá a fines de julio, que incluirá un viaje a Brasil para respaldar a Flavio Bolsonaro como candidato a Presidente del país vecino. Además, encabezará la inauguración de La Rural 2026, luego irá a Perú, Colombia y Ecuador. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei se prepara para una gira internacional y viajará a Brasil para apoyar a Bolsonaro
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Hace 29 minutos
El delirio consentido de Milei y la amenaza de lo incontrolable
Con soldados de Karina, el gobierno aplica el modelo Caputo para cumplir con Wall Street y dormir a los gobernadores. Los dueños del club de Messi le ganan a Techint el negocio de los gasoductos. Crisis en el empleo: el 90% de los nuevos ocupados no llega a fin de mes. El peronismo y la necesidad de salir del encierro para poder sorprender. Argentina, ¿está de moda?
El Día de la Independencia, Javier Milei estaba eufórico. No era por el besamanos de los 13 gobernadores que lo escoltaron en Tucumán ni por haberle pagado a los fondos de inversión 4300 millones de dólares. El presidente estaba exultante por el paper sobre economías que despegan o desaparecen que publicó con Demian Reidel, el ex titular de Nucleoeléctrica que se fue denunciado por corrupción y sigue siendo uno de sus interlocutores favoritos. “Ese tipo de delirios es lo que más lo entusiasma”, dice un miembro del gabinete que se acostumbró a tramitar las cosas importantes en otra ventanilla. Lanzado antes de tiempo a la campaña por su reelección, Milei sigue desconectado de la realidad: delega la política del gobierno en su hermana y el manejo económico en Luis Caputo.
Hace 1 hora
El ensayo de Milei para desmantelar la identidad argentina
El Gobierno profundiza una batalla cultural que busca demoler el sentido común nacional y reemplazar la idiosincrasia argentina con ideas importadas.
En la misma semana que se celebra en Argentina el Día de la Independencia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió festejar los 250 años de la independencia de Estados Unidos con un espectáculo de drones en el cielo del Planetario, una puesta en escena que incluyó los típicos bailes y género musicales que vemos en las películas de Hollywood, y una oferta gastronómica típica norteamericana con cookies, chicken tenders, mac and cheese, pizza y papas fritas.
Hace 2 horas
La economía real se hunde mientras Milei celebra la estabilidad macro
El economista Diego Coatz advirtió que la estabilidad macroeconómica no logra traducirse en una recuperación de la industria, el comercio ni el empleo formal.
La mejora de los indicadores macroeconómicos no alcanza para revertir la crisis de la actividad productiva ni del empleo. En este marco, el director ejecutivo de la consultora Desarrollo Industrial Diego Coatz advirtió que mientras la economía muestra señales de estabilidad macroeconómica, la actividad industrial y el consumo continúan atravesando un escenario de fuerte debilidad.
Hace 16 horas
"Terroristas enemigos de Messi": la exótica "campaña anti argentina" de Milei
El Gobierno retoma una lógica propagandística que remite al Proceso para construir nuevos enemigos internos, mientras articula negocios estratégicos y una narrativa importada sobre terrorismo, seguridad y disputa cultural.
Hace 18 horas
Jalil se abraza al modelo Milei: banca la eliminación de las PASO y la reforma del Central
El gobernador catamarqueño profundiza su mimetismo con los libertarios, aunque descarta abandonar el PJ. “Estoy afiliado al peronismo desde el año 83, fui fiscal”, dijo al defender su pertenencia partidaria.
El gobernador catamarqueño ratificó su identificación con el modelo de Milei.
Hace 20 horas
La entrega de secretos nucleares a los Estados Unidos y la privatización del uranio
El sector privado quiere quedarse con el negocio de la exportación de uranio y el Gobierno acelera el desguace de su plan nuclear con el despido de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
10:00 | 11/07/2026
El peronismo cruzó a Milei y sus dichos sobre productos importados: "Ridiculizarnos"
El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel respondió al comentario del Presidente en el que, comparando la economía de Argentina y la de Suiza, nuestro país solo produce biromes y dulce de leche.
00:05 | 11/07/2026
Los tres peores meses de Milei, blindar a Bullrich como su vice y el 65% en contra
En el Gobierno creen que se superó el peor trimestre que tuvieron los libertarios desde diciembre 2023. La furia de Milei, su irascibilidad y los ataques de abril a junio por el caso Adorni que aún sigue dañando a la Rosada. Ahora, buscan convencer a Bullrich para que sea la compañera de fórmula con el objetivo, difícil, de lograr la reelección.
21:25 | 10/07/2026
Argentina y el Escudo de las Américas pidieron respetar la transición en Colombia
Argentina y otros 12 países reclamaron respetar los resultados de las elecciones en Colombia. El comunicado pidió garantizar una transición democrática y pacífica.
19:33 | 10/07/2026
Milei sigue hundiendo el negocio de las economías regionales
Según Coninagro, las principales actividades afectadas durante mayo fueron la yerba mate, el arroz, hortalizas, maní, mandioca y la producción láctea, hortalizas, vino y mosto.
19:12 | 10/07/2026
El centro busca activar Diputados con un proyecto de "rescate a las Pymes"
El texto, redactado por Nicolás Massot con firmas de legisladores de Provincias Unidas y otros bloques, busca darle actividad, antes del receso, a la Cámara baja, que se había movido al compás de la caída del ya renunciado Manuel Adorni.
16:03 | 10/07/2026
La insólita defensa de Milei a las importaciones: "Solo comeríamos dulce de leche"
En la previa al partido de Argentina y Suiza por el Mundial 2026, el Presidente esbozó un confuso argumento en el que despreció la producción nacional.
Javier Milei comparó a Argentina con Suiza e hizo una insólita defensa de las importaciones.
14:53 | 10/07/2026
La batalla cultural juega el Mundial 2026
Los comunicadores oficiales y paraoficiales del Gobierno buscan convertir a la selección en un emblema de la guerra cultural de Javier Milei. Mientras amplifican discursos racistas e islamófobos, la conversación global empieza a consolidar una imagen de la Argentina asociada al odio racial.
14:49 | 10/07/2026
Kicillof se posiciona como el líder de la oposición y tiene mejor imagen que CFK
La consultora Casa Tres posiciona a Axel Kicillof como el principal opositor a Javier Milei. La diferencia de dos dígitos que le saca a Cristina Fernández.