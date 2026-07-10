En la previa al receso informal de invierno, diputados de la oposición de centro presentaron un proyecto de ley con medidas para aliviar la carga impositiva, facilitar el acceso al crédito, generar empleo formal y acompañar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que se encuentran en crisis por el gobierno de Javier Milei y sus políticas de desregulación de las importaciones, desprotección de la industria y retracción del consumo.

“A pesar de la crítica situación que viven las pequeñas y medianas empresas en el país, todos los programas de incentivos especiales creados hasta el momento por el Gobierno nacional (RIGI) sólo apuntan a los sectores energéticos, mineros y tecnológicos. Por eso, necesitamos un marco normativo para rescatar y promover a las Pymes, que generan alrededor del 65% del empleo registrado y representan cerca del 42% del Producto Bruto Interno”, afirmó el diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot, autor del proyecto denominado “Régimen Integral de Promoción de las Pymes”

El bonaerense destacó la relevancia de contar con un “plan de rescate” de las Pymes como el presentado ante la Cámara de Diputados para “ubicarlas en el centro del crecimiento de la Argentina” porque “son el corazón productivo del país e impulsan la inversión, el crecimiento y el empleo”.

El proyecto de Massot cuenta con el acompañamiento de los diputados Martín Lousteau, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, María Inés Zigarán, José Núñez (Provincias Unidas), Oscar Zago, Eduardo Falcone (MID), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Outes (Innovación Federal), Fernanda Ávila (Elegimos Catamarca) y Lourdes Arrieta (Coherencia).

Mientras que la Cámara alta se convocó a una sesión para el jueves que viene y continúan las tratativas por la reforma electoral, Diputados afronta el parate del receso invernal sin modificaciones. "Todo pinta que hasta agosto muere", comentaron a El Destape desde un bloque aliado a la Casa Rosada.

La agenda de la oposición dura (Unión por la Patria y Frente de Izquierda y los Trabajadores) y la del centro tenía en la mira a Manuel Adorni. El cuestionado ex jefe de gabinete renunció antes de una muy cercana moción de censura, que avanzaba en Diputados y el Senado.

En cuanto a la agenda del oficialismo, el proyecto de "ley de Lobby" quedó rezagado por falta de acuerdos. El Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, conocido como "ley Antibarras", apenas tuvo un plenario de comisiones.

Qué dice el proyecto

Según se indicó, el texto "está basado en lineamientos exitosos de Brasil, Colombia y Perú" y busca un alivio para las Pymes, en el marco del cierre de 22.000 pequeñas y medianas empresas desde diciembre de 2023.

Entre sus principales medidas, prevé una reducción del 50% de las contribuciones patronales durante tres años para las Pymes que incorporen nuevos trabajadores y amplíen su plantilla. También propone eliminar el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para el sector, reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 20%, otorgar beneficios para la reinversión en bienes de capital y garantizar estabilidad fiscal.

En materia de financiamiento, el proyecto crea el Sistema Automático de Calificación Crediticia (SACC-Pyme) para facilitar el acceso al crédito productivo y contempla un Sistema Simplificado de Reestructuración de Pasivos, que permitiría suspender por hasta 120 días las ejecuciones, los pedidos de quiebra y otras medidas cautelares mientras las empresas avanzan en un proceso de reorganización.

Asimismo, incorporó un régimen especial de regularización fiscal para empresas con dificultades tributarias y crea la Agencia Federal Pymes (AFePyMe), concebida como una ventanilla única para canalizar financiamiento, asistencia técnica y beneficios impositivos.