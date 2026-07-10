La gobierno de Javier Milei concentra sus esfuerzos en dos iniciativas centrales. Luego de una reunión de Gabinete en la que se analizaron los avances del proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, el Ejecutivo trabaja en la redacción final del texto con vistas a presentarlo en las próximas semanas. Al mismo tiempo, el oficialismo busca destrabar la reforma electoral para debatirla en septiembre, aunque reconoce que aún no cuenta con los votos suficientes para aprobar la eliminación de las PASO ni el sistema de colectoras que impulsa. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei acelera su agenda con la reforma del BCRA y busca destrabar los cambios electorales
El Gobierno se prepara para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Central en las próximas semanas. En paralelo, intensifica las negociaciones para llevar al Senado la reforma electoral.
Hace 2 horas
Los gobernadores freezan la reforma electoral de Milei en el Senado
El radical jujeño Carlos Sadir aseguró que con sus correligionarios impulsan la suspensión de las PASO. Los peronistas disidentes Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) contraponen posturas sobre qué hacer con las internas. El texto enviado por la Rosada aguarda en la Cámara alta.
Javier Milei ensayó un acercamiento a los gobernadores en la celebración del 9 de Julio, para pedirles que repliquen en sus territorios el ajuste que lleva a nivel nacional. Mientras eso sucede, la Casa Rosada continúa con el operativo de seducción a los jefes provinciales para que ordenen a sus legisladores acompañar la reforma electoral en el Senado. Sin embargo, las señales que vienen de las provincias le dan a entender a La Libertad Avanza (LLA) que tendrá que sentarse a negociar cambios.
Hace 2 horas
Un buque de guerra británico cruzó aguas argentinas cuando Milei alista su viaje a Londres
El HMS Medway pasó rumbo al Estrecho de Magallanes sin aviso previo. Tierra del Fuego denunció una “provocación inadmisible”, pero Cancillería evitó pronunciarse. El episodio coincidió con la confirmación de la visita oficial que Milei hará a Londres en octubre.
El buque de guerra británico HMS Medway navegó por aguas argentinas entre el jueves y el viernes pasados sin previo aviso a las autoridades argentinas. La incursión provocó el repudio del gobierno de Tierra del Fuego, pero no hubo reacción de la Cancillería que conduce Pablo Quirno, en línea con la política oficial de evitar cualquier tensión con el Reino Unido. En ese mismo marco, esta semana quedó confirmado que el presidente Javier Milei cumplirá su deseo de viajar a Londres a fines de octubre, en el contexto de una “Argentina Week”. De concretarse, se convertirá en el primer presidente argentino en realizar una visita oficial a Inglaterra en más de 20 años.
Hace 2 horas
Extranjerización de la tierra: qué esconde el proyecto de Milei
El proyecto que se trata el jueves que viene en el Senado deroga la ley de 2011, que ponía límites a la posesión de tierras por parte de extranjeros. Advierten que podría derivar en la entrega de zonas con agua dulce y recursos minerales. Alerta por el narcotráfico.
En la Argentina hay de acuerdo con cifras oficiales 13,2 millones de hectáreas en manos de personas o sociedades extranjeras, casi un 5% del total de las tierras rurales del país, muy lejos del límite del 15% permitido por la ley vigente, sancionada en 2011. Si existe la posibilidad de triplicar la cantidad de tierras en manos de extranjeros, ¿por qué Javier Milei quiere eliminar toda restricción, con el proyecto de ley “de inviolabilidad de la propiedad privada”, según la denominación del Gobierno, que se va a tratar el jueves que viene en el Senado?
Hace 8 horas
Independencia o dominación: la Argentina en juego
El discurso oficial por el 9 de Julio convivió con cuestionamientos por la política exterior, las privatizaciones y la relación con Estados Unidos, en un debate que recupera el sentido histórico de la independencia nacional.
Hace 15 horas
El FMI salió a agradecerle a Milei: apoyó la nueva reforma del BCRA
La vocera del organismo, Julie Kozack, se mostró a favor del rumbo económico del Gobierno nacional.
Hace 16 horas
Tras las críticas de la Iglesia, Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada
El Presidente y su hermana reunieron a los ministros del Gobierno después de escuchar el duro discurso de la Iglesia sobre la situación del país. Minutos antes, varios de sus principales funcionarios desfilaron por el balcón de la Rosada para saludar a un puñado de personas.
Hace 17 horas
La industria textil agrava su crisis: cae la producción y se destruye el empleo
Desde diciembre de 2023 desaparecieron 874 establecimientos vinculados a la cadena textil, de indumentaria, cuero y calzado.
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Hace 18 horas
Villarruel volvió a desafiar a Milei: "Mirar a los discapacitados y jubilados"
En plena celebración por el Día de la Independencia, la Vicepresidenta respaldó el fuerte discurso de la Iglesia de esta mañana y pidió dar contención a quienes padecen "estrechez económica". También negó estar pensando en una candidatura rumbo a 2027.
Hace 19 horas
Axel Kicillof, por el Día de la Independencia: "La patria no se vende"
El gobernador bonaerense recordó el legado de los líderes patrios de la independencia y criticó las políticas económicas de Milei al asegurar que "la gente no está bien".
Hace 21 horas
Duro mensaje de la Iglesia frente a Milei: "Corrupción", "pobreza" y "abandono"
El arzobispo de Buenos Aires cuestionó con dureza el rumbo del Gobierno. Advirtió sobre el avance de la "crueldad" frente a los sectores vulnerables y llamó a dejar de lado las disputas políticas para priorizar el bienestar de quienes más sufren.
García Cuerva reivindicó la justicia social frente a la cúpula del poder libertario.
Hace 21 horas
Un salario compra 10 tanques menos y crece la mora mientras cae el gasto en universidades
El deterioro de los salarios, el aumento de la morosidad y el recorte en educación superior exponen el impacto de las políticas fiscales sobre el poder adquisitivo y los impuestos.
Hace 22 horas
El Gobierno avanza con el proyecto de falsas denuncias en el Congreso
La iniciativa repudiada por la ONU impone penas de 3 a 6 años contra las mujeres que denuncien casos de abusos no comprobables.
Hace 23 horas
Lilia Lemoine atacó a García Cuerva tras las críticas que hizo a la situación social
"No recuerdo sermones tan desmotivantes", sostuvo la diputada luego de escuchar un crítico discurso del Arzobispado durante el Tedeum.
08:45 | 09/07/2026
Milei junto a gobernadores: "Hicimos el ajuste más grande de la humanidad"
El presidente dio un discurso en la víspera del 9 de julio acompado por su Gabinete y por trece gobernadores.
00:38 | 09/07/2026
En el Día de la Independencia, Milei convocó a un nuevo pacto con gobernadores
El Presidente encabezó la vigilia del 9 de Julio en Tucumán, reivindicó el ajuste fiscal y pidió a los mandatarios provinciales renovar el compromiso asumido con el Pacto de Mayo hace dos años
00:05 | 09/07/2026
La clase media va al paraíso
Aunque el alivio externo por la vía comercial, la diversificación sectorial y la incorporación de nuevos proveedores de divisas constituyen una buena noticia, la pregunta de fondo sigue siendo si alcanzará, dado que el comercio de bienes es solo una parte del balance de pagos.