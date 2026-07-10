Milei acelera su agenda con la reforma del BCRA y busca destrabar los cambios electorales

El buque de guerra británico HMS Medway navegó por aguas argentinas entre el jueves y el viernes pasados sin previo aviso a las autoridades argentinas. La incursión provocó el repudio del gobierno de Tierra del Fuego, pero no hubo reacción de la Cancillería que conduce Pablo Quirno, en línea con la política oficial de evitar cualquier tensión con el Reino Unido. En ese mismo marco, esta semana quedó confirmado que el presidente Javier Milei cumplirá su deseo de viajar a Londres a fines de octubre, en el contexto de una “Argentina Week”. De concretarse, se convertirá en el primer presidente argentino en realizar una visita oficial a Inglaterra en más de 20 años.