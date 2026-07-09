Axel Kicillof, por el Día de la Independencia: "La patria no se vende"

Al cumplirse el 210º aniversario por el Día de la Independencia, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, exigió a los dirigentes políticos tomar decisiones "en favor de la soberanía y el interés nacional" y recordó que "la Patria no se vende". En su mensaje alusivo contra el gobierno de Javier Milei, el mandatario planteó que "la gente no está bien" y pidió priorizar "la salud, la educación, el trabajo y la producción".

"En este día y cada día honramos nuestra bandera, la celeste y blanca, en cada decisión que tomamos en favor de la soberanía y el interés nacional. Porque la Patria no se vende, ¡se defiende! ¡Feliz día de la Independencia!", escribió Kicillof en sus redes sociales.

En su publicación, el mandatario adjuntó una fotografía de la Casa de Tucumán, donde el 9 de julio de 1816 los representantes de las Provincias Unidas firmaron el Acta de la Declaración de la Independencia y rompieron los lazos con la Corona española.

El gobernador bonaerense rechazó la invitación del presidente Milei a participar de los actos oficiales y la vigilia de Tucumán, al igual que otros mandatarios como Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa).

Las dificultades económicas actuales

En un video que publicó más tarde en sus redes, Kicillof resaltó el legado de los líderes patrios que promovieron la independencia y subrayó que el país tiene "intereses propios", muy distintos a los de una política exterior de "colonia".

"Necesitamos pensar en Argentina. Argentina tiene dificultades básicas, las familias están muy endeudadas. Al mismo tiempo, nos dicen que tenemos que festejar que el FMI nos va a imponer las reglas de juego", se quejó Kicillof

Para el gobernador peronista, temas como "la salud, la educación, el trabajo y la producción" son centrales para que los ciudadanos puedan "vivir tranquilos". "Uno pregunta cómo está la gente y la gente no está bien. La independencia se trata de eso. En un mundo tan extraño, nosotros tenemos que priorizar lo nuestro", lanzó.