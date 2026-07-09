Exatleta olímpico EEUU se declara inocente de vandalismo contra estanque reflectante en Washington

Una valla rodea el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington.

Un expiragüista olímpico estadounidense se declaró el jueves inocente de haber vandalizado una parte del recientemente renovado ‌estanque reflectante del Monumento ‌a Lincoln, en un caso que se ha convertido en un punto álgido en torno a los esfuerzos del presidente Donald Trump por remodelar Washington.

David "Davey" Hearn, de 67 años, se enfrenta a un delito grave de destrucción de propiedad después de que los fiscales federales alegaron que el mes ​pasado dañó intencionalmente ⁠el revestimiento del fondo del estanque reflectante.

Hearn compareció ante ‌el Tribunal Superior local de Washington D. C. ⁠para responder a la acusación relacionada ⁠con el incidente del 19 de junio. Su abogada, Mary Dohrmann, presentó la declaración de no culpabilidad durante una breve ⁠audiencia.

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Hearn ha reconocido haber metido la mano en el ​estanque reflectante mientras montaba en bicicleta por ‌la zona y haber tocado ‌un trozo del revestimiento que ya estaba parcialmente desprendido, ⁠pero negó haber sacado nada del monumento.

La jueza del Tribunal Superior, Carmen McLean, ordenó la puesta en libertad de Hearn sin condiciones.

Hearn, tres veces atleta olímpico, salió del juzgado ​entre gritos ‌de "Davey, Davey" de unas dos docenas de simpatizantes que se habían reunido en el exterior. Estos vitorearon cuando otro de sus abogados, Norm Eisen, explicó a la multitud que Hearn se había declarado inocente "porque no ⁠es culpable".

"Si se puede acusar al señor Hearn de un delito grave por tocar el estanque reflectante, todos los estadounidenses están en peligro", dijo Eisen a la multitud. "Todos los estadounidenses deberían estar alarmados por este proceso judicial".

El estanque, de 600 mts de largo, pieza central del National Mall de Washington, había sido ‌renovado con un revestimiento de color "azul de la bandera estadounidense" a petición de Trump, como parte de la celebración del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos.

En el estanque renovado no tardaron en aparecer floraciones de algas que tiñeron el agua ‌de verde, mientras que se desprendían trozos del revestimiento azul. Trump, que se enfrentaba a críticas por la renovación de 14,7 millones ‌de dólares, ⁠achacó los problemas a vándalos que, según él, habían saboteado intencionadamente el proyecto.

Al menos otras tres ​personas se enfrentan a cargos por delitos menores por supuestamente haber despegado o retirado trozos del revestimiento azul, según los expedientes judiciales.

Con información de Reuters