Una familia tipo en CABA necesitó casi $ 2,5 millones en junio para ser de clase media

Las familias que residen en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante junio ingresos de al menos $1.577.314 para no ser pobres y de, aunque sea, $2.493.587 para ser consideradas de clase media, de acuerdo con lo informado por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

El comportamiento de las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad subió hasta 1,7%, es decir que avanzó por debajo de la inflación en el sexto mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 1,8%.

La medición se realiza considerando como una familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en el mes pasado necesitó ingresos por lo menos de $2.493.587 para ser de clase media, de al menos $1.577.314 para no ser pobre y de al menos $858.407 para no ser catalogada como indigente.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 1,77% en junio, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, también subió 1,77% en el sexto mes del 2026. De esta manera, en el mes pasado la línea de pobreza creció un 1,81% y la de indigencia se elevó 1,68%.

El organismo estadístico porteño precisó que, en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en $ 1.193.291 durante junio de 2025 a $ 1.577.314 en el mismo mes del actual calendario. En tanto, la línea de indigencia avanzó de $ 639.029 a $ 858.407.

Estratos según ingresos