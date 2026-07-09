Una familia tipo en CABA necesitó casi $ 2,5 millones en junio para ser de clase media

Las familias que residen en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) necesitaron durante junio ingresos de al menos $1.577.314 para no ser pobres y de, aunque sea, $2.493.587 para ser consideradas de clase media, de acuerdo con lo informado por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).
El comportamiento de las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad subió hasta 1,7%, es decir que avanzó por debajo de la inflación en el sexto mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 1,8%.
La medición se realiza considerando como una familia tipo a aquella compuesta por dos adultos y dos menores, que en el mes pasado necesitó ingresos por lo menos de $2.493.587 para ser de clase media, de al menos $1.577.314 para no ser pobre y de al menos $858.407 para no ser catalogada como indigente.
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, trepó 1,77% en junio, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, también subió 1,77% en el sexto mes del 2026. De esta manera, en el mes pasado la línea de pobreza creció un 1,81% y la de indigencia se elevó 1,68%.
El organismo estadístico porteño precisó que, en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en $ 1.193.291 durante junio de 2025 a $ 1.577.314 en el mismo mes del actual calendario. En tanto, la línea de indigencia avanzó de $ 639.029 a $ 858.407.
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Estratos según ingresos
- En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA – Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta $858.406,87.
- En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre $858.406,88 y $1.577.313,83.
- No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre $1.577.313,84 y $1.994.869,73.
- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17.
- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $2.493.587,18 hasta $7.979.478,95 al mes.
- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $7.979.478,96 en adelante.