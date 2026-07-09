Una figura muy reconocida de Telefe rompió en llanto tras recordar a su padre en vivo.

Luego de regresar a la casa de Gran Hermano (Telefe), Andrea del Boca protagonizó un momento de profunda angustia al recordar a su padre, Nicolás del Boca, y terminó quebrándose en llanto.

En ese contexto, durante una confesión dentro de la casa, expresó: “Me da bronca que por injurias, calumnias y mie... que le tiraron, mi papá se fue y no lo pude retener acá. Te extraño papá y te amo, te necesito, te llamo, te sueño. Nadie me va a devolver a mi padre, por esta mierda que me hicieron solo por trabajar, solo por ser buena profesional”.

Más tarde, el conductor del reality, Santiago del Moro, anticipó: “Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa”. Finalmente, agregó: “Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas nunca hay que olvidar que antes que un jugador, siempre hay una persona. Así es la vida, así es Gran Hermano”.

Los rumores sobre la salida de Andrea del Boca

Todo esto ocurrió en paralelo a las especulaciones sobre la posible salida voluntaria de Andrea de la casa de Gran Hermano. En ese sentido, Santiago del Moro anunció que una participante se despediría del programa, mientras Ángel de Brito adelantó que se trataría de la actriz, debido al estado de salud de su madre.

Durante una transmisión en vivo de Bondi Live, el conductor de espectáculos reveló: “No sabemos si volverá, pero tiene que ver con la salud de su mamá. Ayer la hija de Del Boca no fue al streaming y, bueno, aparentemente esta noche abandona Andrea. Quizás, bueno, quién lo sabe, con estas cosas de la vida, si tiene ganas de volver o no, porque dura hasta septiembre Gran Hermano”.

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz abandona la casa. Previamente dejó el reality por un tema de salud y pasó unos días en el hospital. Luego tuvo que irse tras la dolorosa caída que sufrió, que la dejó bajo atención médica y control.