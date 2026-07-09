Una modelo reveló que recibió una reacción en redes sociales por parte de un jugador de la Selección Argentina.

Floppy Tesouro participó del ciclo de entrevistas de Carolina Ardohain (más conocida como Pampita) para Infobae y sorprendió al revelar que recibió una reacción en redes sociales por parte de un jugador de la Selección Argentina.

Todo comenzó cuando Pampita le preguntó si alguna vez algún futbolista del combinado patrio le había escrito por Instagram. En ese sentido, la modelo respondió con una sonrisa: “Unos aplausitos”. Luego, Pampita expresó: “Eso no es que te haya escrito un mensaje, eso es una reacción, te las estás re jugando porque querés que conteste algo”.

Sin embargo, Floppy Tesouro aclaró de inmediato que no respondió para evitar cualquier tipo de malentendido: “No puse nada por las dudas, que nada se malinterprete. No vamos a hacer quilombo. Fue un aplauso buena onda”.

Para cerrar el tema, Pampita aseguró: “En esta no me voy a meter ni loca que nuestra Selección la tenemos que cuidar hasta que termine el Mundial, de esto no se habla”.

Argentina clasificó a los cuartos de final

La Selección Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial tras ganarle 3-2 a Egipto en un partido muy difícil en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Asimismo, el equipo empezó perdiendo 0-2, pero con esfuerzo y buen juego lo dio vuelta gracias a los goles del "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández durante el segundo tiempo.

El próximo sábado 11 de julio Argentina jugará los cuartos de final en la ciudad de Kansas contra Suiza. A raíz de este triunfo, Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 8 tantos, seguido de cerca por Kylian Mbappé y Erling Haaland con 7 goles cada uno y Harry Kane con 6. Por otra parte, si hay empate en la tabla de goleadores, la FIFA dará el premio al jugador con más asistencias y, si sigue igualado, al que haya disputado menos minutos.