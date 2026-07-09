A qué hora juega Francia vs. Marruecos: dónde ver por TV los 4tos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos protagonizan un partidazo.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final enfrentará a Francia y Marruecos. El seleccionado europeo, uno de los grandes candidatos al título, buscará mantener su invicto en el certamen, mientras que el conjunto africano intentará seguir haciendo historia y repetir la sorprendente campaña que lo llevó a las semifinales en Qatar 2022.

Con figuras de primer nivel y estilos de juego bien definidos, ambos equipos llegan con argumentos para soñar con un lugar entre los cuatro mejores del torneo. El encuentro promete emociones desde el inicio y genera una gran expectativa por tratarse de dos selecciones que en la previa prometen ser favoritas a ganar esta Copa del Mundo, por sus buenos jugadores.

A qué hora juegan Francia contra Marruecos

El partido entre Francia y Marruecos se disputará este jueves 9 de julio desde las 17:00 (hora de Argentina).

Por dónde ver Francia contra Marruecos

El encuentro podrá verse en vivo a través de DSports, además de las plataformas de streaming Flow y Paramount+.

Cómo llegan a este encuentro Francia y Marruecos

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, llega a esta instancia con el objetivo de continuar su gran recorrido en la Copa del Mundo. El conjunto africano debutó con un empate 1-1 frente a Brasil, luego venció por 1-0 a Escocia y goleó 4-2 a Haití para finalizar segundo en su grupo y avanzar a la fase eliminatoria. En los playoffs mantuvo su solidez y mostró personalidad en los momentos decisivos. En los dieciseisavos de final eliminó a Países Bajos en una definición por penales y posteriormente dejó en el camino a Canadá, uno de los países anfitriones del certamen, para clasificarse entre los ocho mejores del Mundial.

Mbappé va por más.

Francia, por su parte, confirmó por qué es considerada una de las máximas favoritas para quedarse con el título. El equipo conducido por Didier Deschamps ganó sus cinco partidos en el tiempo reglamentario y exhibió un funcionamiento ofensivo muy efectivo, con 14 goles convertidos y apenas cuatro recibidos. En la fase de grupos, el seleccionado francés derrotó 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. Luego, en las rondas eliminatorias, superó con autoridad a Suecia por 3-0 y venció por la mínima a Paraguay para instalarse en los cuartos de final.

Gran parte del poder ofensivo francés pasa por Kylian Mbappé, quien suma siete goles y se ubica entre los máximos artilleros del Mundial 2026. El delantero será nuevamente la principal referencia en ataque para un equipo que combina velocidad, precisión y jerarquía en todas sus líneas.