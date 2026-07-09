Una periodista de El Trece reveló el indignante momento que vivió en un gimnasio a través de sus redes.

La periodista de El Trece, Naza Di Serio, reveló la indignante situación que vivió en un gimnasio, donde un hombre del personal de mantenimiento permanecía en el sector de duchas mientras las demás mujeres del establecimiento salían de bañarse.

A través de un video publicado en TikTok, expresó: “No saben la calentura que tengo. Hola amores, perdón la facha pero acabo de llegar del gimnasio y pasó algo que les quiero contar y quiero saber qué piensan ustedes al respecto”.

Luego explicó: “Resulta que en el gimnasio hay vestuarios donde las chicas salen de la pileta y se bañan ahí, donde están con poca ropa o sin ropa, cuestión que es un vestuario de mujeres. Bueno yo paso, voy al lado de las piletas para lavarse las manos, me saco el buzo, yo tengo un top abajo, y atrás mío aparece un chabón, un chabón que era de mantenimiento”.

Asimismo agregó: “Entonces yo me quedo mirándolo y aparece una chica que labura en el gimnasio. Entonces la flaca que labura en el gimnasio empieza a decir 'bueno vayan para allá, vayan para allá, que Pedro tiene que arreglar la ducha'. Entonces yo me quedo tipo qué hace este tipo acá. Había chicas y mujeres que estaban cambiando, que estaban saliendo de la ducha envueltas en toallas. Y él, a todo esto, haciendo chistes diciendo 'bueno apúrense, apúrense que yo no puedo estar acá’”.

La indignante situación que vivió Naza Di Serio en el gimnasio

Luego sumó: “Entonces me meto en un baño, me cambio, salgo del baño y le digo a la flaca, 'vos sabés que él no puede estar acá cuando hay mujeres que están semi desnudas'. Y la flaca me dice, 'yo ya les avisé a ellas y no tienen problema'. Y le digo a mí no me avisaste, yo me estaba cambiando y ahora apareció atrás mío. Y la flaca me dice 'bueno pero yo ya les avisé que no tienen problema, la única que está haciendo problema acá sos vos'”.

Finalmente señaló: “Chicos, yo no soy de pelearme pero cuando te metes conmigo, me pegué una calentura y arrancamos a pelear. Y le digo 'a mí no me avisaste, me chupa un huevo que a la demás no les moleste, a mí me molesta, el flaco acá no puede estar'. Empezamos a agarrarnos delante de la encargada, la encargada dándome la razón a mí”.